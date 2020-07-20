"Чорні скриньки" зі збитого літака МАУ доставили до Франції: вони готові до розшифрування

"Чорні скриньки" українського літака Boeing 737-800 Міжнародних авіаліній України, який в січні збили іранські військові, вже доставлені до Парижу.

Як повідомив у Twitter міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, вранці 20 липня, вони нібито повинні бути доставлені в Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації

Він зазначив, що Франція офіційно підтвердила цю інформацію МЗС Канади.

"Ми отримали підтвердження, що "чорні скриньки" рейсу № PS752 прибули до Парижа, де їх, як очікується, доставлять в Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації завтра вранці на аналіз. Чиновники з Ради з транспортної безпеки Канади також будуть присутні", – написав міністр.

Нагадаємо, Іран погодився передати "чорні ящики" збитого над Тегераном українського літака МАУ для розшифрування до Франції 26 червня. 18 липня стало відомо, що іранська сторона здійснила передачу.

"Чорні скриньки" доставили до Франції Twitter Франсуа-Філіп Шампаня

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