"Чорні скриньки" збитого в Ірані українського літака відправлять до Франції

"Чорні скриньки" збитого в Ірані українського пасажирського літака будуть відправлені до Франції.

Їх відправлять незабаром. Про це на брифінгу 16 червня заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає "Інтерфакс-Україна".

""Чорні скриньки" мають незабаром бути відправлені до Франції", – заявив він, додавши, що затримка відправлення була викликана обмеженнями через пандемію COVID-19.

"Ми збираємося продовжувати тиснути на іранський режим разом із нашими іноземними партнерами, щоб отримати відповіді, домогтися правосуддя, отримати компенсації для сімей", – наголосив Трюдо.

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