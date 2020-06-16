"Чорні скриньки" збитого в Ірані українського літака відправлять до Франції
"Чорні скриньки" збитого в Ірані українського пасажирського літака будуть відправлені до Франції.
Їх відправлять незабаром. Про це на брифінгу 16 червня заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає "Інтерфакс-Україна".
""Чорні скриньки" мають незабаром бути відправлені до Франції", – заявив він, додавши, що затримка відправлення була викликана обмеженнями через пандемію COVID-19.
"Ми збираємося продовжувати тиснути на іранський режим разом із нашими іноземними партнерами, щоб отримати відповіді, домогтися правосуддя, отримати компенсації для сімей", – наголосив Трюдо.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Представник іранського уряду пояснив, що затримка відправлення "чорних скриньок" до Києва була пов'язана з пандемією коронавірусу. Він уточнив, що їх повернуть після хоча б часткового відновлення нормальної роботи міжнародних рейсів та за підсумками переговорів між Іраном і іншими сторонами, залученими в цей процес.
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Іран затягує передачу "чорних скриньок" з українського літака. За його словами, Тегеран досі не взяв на себе міжнародну відповідальність за крах борту.
Пасажирський Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився 8 січня поблизу іранської столиці. На борту перебувало 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу, усі вони загинули.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою