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"Чорні скриньки" збитого в Ірані українського літака відправлять до Франції

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
1,0 т.
Трюдо заявив, що 'чорні ящики' літака МАУ передадуть найближчим часом

Трюдо заявив, що "чорні ящики" літака МАУ передадуть найближчим часом

"Чорні скриньки" збитого в Ірані українського пасажирського літака будуть відправлені до Франції.

Їх відправлять незабаром. Про це на брифінгу 16 червня заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає "Інтерфакс-Україна".

""Чорні скриньки" мають незабаром бути відправлені до Франції", – заявив він, додавши, що затримка відправлення була викликана обмеженнями через пандемію COVID-19.

"Ми збираємося продовжувати тиснути на іранський режим разом із нашими іноземними партнерами, щоб отримати відповіді, домогтися правосуддя, отримати компенсації для сімей", – наголосив Трюдо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Представник іранського уряду пояснив, що затримка відправлення "чорних скриньок" до Києва була пов'язана з пандемією коронавірусу. Він уточнив, що їх повернуть після хоча б часткового відновлення нормальної роботи міжнародних рейсів та за підсумками переговорів між Іраном і іншими сторонами, залученими в цей процес.

  • Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Іран затягує передачу "чорних скриньок" з українського літака. За його словами, Тегеран досі не взяв на себе міжнародну відповідальність за крах борту.

  • Пасажирський Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився 8 січня поблизу іранської столиці. На борту перебувало 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу, усі вони загинули.

  • Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою

УкраїнаКатастрофа українського Boeing 737 в ІраніДжастін Трюдо
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  1. /Розслідування