"Чорні скриньки" з уламків літака Ан-26 вилучили. Фото

Бортові самописці літака ЗСУ Ан-26, який розбився в Чугуєві 25 вересня, вже вилучені.

Про це в суботу, 26 вересня, повідомив глава Харківської обладміністрації Олексій Кучер, передає Укрінформ.

"Наскільки мені відомо, бортові самописці вилучені, вони ще не досліджені. Я точно знаю, що за 45 секунд, хвилину перед падінням з керуючим пілотом спілкувався льотчик, вони обговорювали можливості посадки", – розповів він.

Кучер висловив надію, що бортові самописці найближчим часом будуть розшифровані.

"Чорна скринька" з літака АН-26. Telegram-канал "Харків Live"

Як писав OBOZREVATEL, в Кабміні заявили, що самописці Ан-26 будуть доступні після того, як завершаться роботи з тілами загиблих. Результати розслідування катастрофи повинні озвучити до 25 жовтня.

За словами журналіста Юрія Бутусова, літак ЗСУ оглядали після кожної посадки, а погодні умови польоту були ідеальними.