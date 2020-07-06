"Чорні скриньки" ще в Ірані: стало відомо про долю справи літака МАУ

Іран пообіцяв Україні відправити "чорні скриньки" збитого над Тегераном літака МАУ на розшифрування до Франції 20 липня.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, французька сторона погодилася залучити до процесу двох український експертів.

"Чорні ящики до Франції ще не відправили. Сьогодні ми маємо чергову обіцянку іранської сторони зробити це 20 липня. Пару днів тому ми отримали згоду французької влади прийняти наших двох експертів, які візьмуть участь в процесі як члени групи з технічного розслідування", – сказав він.

За словами дипломата, сторони, які отримали збитки внаслідок катастрофи, нарешті погодили свої позиції та підходи в процесі переговорів з іранською стороною щодо залучення Ірану до відповідальності, компенсації родичам загиблих. Крім того, українська сторона ставить за мету ще й отримання компенсації "Українським авіалініям", уточнив Єнін.

Він розповів, коли обговорюватиметься питання компенсації родичам загиблих українців.

"На даному етапі ще не закінчено технічне розслідування. Якщо воно підтвердить факт незаконного втручання, можна буде переходити до другої фази переговорного процесу і більш предметно обговорювати рівень компенсації. Говорити про щось ще рано", – сказав він.

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