"Чорні скриньки" ще в Ірані: стало відомо про долю справи літака МАУ
Стало відомо, коли Іран відправить "чорні скриньки" до Франції.
Іран пообіцяв Україні відправити "чорні скриньки" збитого над Тегераном літака МАУ на розшифрування до Франції 20 липня.
Про це розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, французька сторона погодилася залучити до процесу двох український експертів.
"Чорні ящики до Франції ще не відправили. Сьогодні ми маємо чергову обіцянку іранської сторони зробити це 20 липня. Пару днів тому ми отримали згоду французької влади прийняти наших двох експертів, які візьмуть участь в процесі як члени групи з технічного розслідування", – сказав він.
За словами дипломата, сторони, які отримали збитки внаслідок катастрофи, нарешті погодили свої позиції та підходи в процесі переговорів з іранською стороною щодо залучення Ірану до відповідальності, компенсації родичам загиблих. Крім того, українська сторона ставить за мету ще й отримання компенсації "Українським авіалініям", уточнив Єнін.
Він розповів, коли обговорюватиметься питання компенсації родичам загиблих українців.
"На даному етапі ще не закінчено технічне розслідування. Якщо воно підтвердить факт незаконного втручання, можна буде переходити до другої фази переговорного процесу і більш предметно обговорювати рівень компенсації. Говорити про щось ще рано", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спершу припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати в суд за збитий Boeing МАУ.
Але потім у Тегерані пообіцяли виплатити гроші сім'ям загиблих у катастрофі українського літака, який збили над Тегераном, для того, щоб назавжди закрити питання про розслідування.
Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про нібито завершення розслідування катастрофи літака МАУ не підтверджені жодними документами.
У червні 2020 року Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", але пізніше назвав умови для їх передання Україні.
Україна 1 липня отримала від Франції запрошення взяти участь у розшифровці "чорних скриньок" збитого в Ірані українського літака.