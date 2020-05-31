У МЗС України заговорили про шантаж Ірану через "чорні скриньки" літака МАУ
Після рішення Тегерана не передавати Україні "чорні скриньки" збитого літака МАУ стало відомо, що Міністерство закордонних справ України викликало для бесіди посла Ірану Манучехра Мораді.
Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на дипломатичне джерело. Посла запросили в МЗС ще до появи інформації про відмову віддавати ящики, але вони також будуть предметом обговорення.
За словами джерела, Іран докладає зусиль для створення проблем між державами, громадяни яких стали жертвами катастрофи.
"Зараз ми консолідуємо зусилля щодо тиску на Іран з іншими постраждалими державами. Ірану це не подобається, він намагається внести розкол між нами і партнерами, зокрема шантажуючи передачею ящиків", – сказав співрозмовник.
Він підкреслив, що Іран повинен невідкладно забезпечити належну розшифровку записів бортових самописців.
У МЗС зазначили, що незважаючи на суперечливі заяви з Ірану, "не підуть на сепаратні переговори" і будуть робити все для збереження коаліції держав, які прагнуть чесного розслідування катастрофи.
Співрозмовник сказав, що з послом Ірану "планується непроста розмова".
"Не виключено, що цей витік інформації – ймовірно непідтвердженої, як це вже бувало у випадку з Іраном – пов'язаний саме з викликом посла Ірану в МЗС", – додав дипломат.
Нагадаємо, іранське видання ISNA заявило, що Тегеран вирішив не передавати Україні самописці через затримку відповіді від української сторони.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спочатку припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати до суду за збитий Boeing МАУ.