В Ірані, за даними ЗМІ, вирішили відправити самописці до Франції

Через майже п'ять місяців Україна так і не отримала бортові самописці збитого ракетами літака

У катастрофі українського Boeing 737 під Тегераном загинули 167 осіб, в тому числі 11 українців. Трагедія сталася 8 січня

Після рішення Тегерана не передавати Україні "чорні скриньки" збитого літака МАУ стало відомо, що Міністерство закордонних справ України викликало для бесіди посла Ірану Манучехра Мораді.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на дипломатичне джерело. Посла запросили в МЗС ще до появи інформації про відмову віддавати ящики, але вони також будуть предметом обговорення.

Катастрофа літака МАУ ISNA

За словами джерела, Іран докладає зусиль для створення проблем між державами, громадяни яких стали жертвами катастрофи.

"Зараз ми консолідуємо зусилля щодо тиску на Іран з іншими постраждалими державами. Ірану це не подобається, він намагається внести розкол між нами і партнерами, зокрема шантажуючи передачею ящиків", – сказав співрозмовник.

Він підкреслив, що Іран повинен невідкладно забезпечити належну розшифровку записів бортових самописців.

У МЗС зазначили, що незважаючи на суперечливі заяви з Ірану, "не підуть на сепаратні переговори" і будуть робити все для збереження коаліції держав, які прагнуть чесного розслідування катастрофи.

Співрозмовник сказав, що з послом Ірану "планується непроста розмова".

"Не виключено, що цей витік інформації – ймовірно непідтвердженої, як це вже бувало у випадку з Іраном – пов'язаний саме з викликом посла Ірану в МЗС", – додав дипломат.

Нагадаємо, іранське видання ISNA заявило, що Тегеран вирішив не передавати Україні самописці через затримку відповіді від української сторони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram