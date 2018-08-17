Чорні ріелтори розпочали полювання: як масово дурять бійців АТО

Чорні ріелтори тепер відбирають житло в учасників бойових дій на Донбасі, які перебувають на передовій. Вони користуються тим, що військові довго відсутні і за цей час встигають провернути угоду, та ще й продати квартиру.

Бійцям нічого не залишається як судитися за своє майно. Причому справи розглядають роками і шансів повернути нерухомість не надто багато. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Повернувся з передової, а у квартирі чужі люди

Артилерист Ростислав Тихонов випадково дізнався, що позбувся двокімнатної квартири на Печерську, поки був на передовій. "Пішов оформляти субсидію два роки тому і з'ясував, що квартира не моя. Потім зайшов до реєстру майнових прав, виявилося, що квартира належить іншій людині", - розповів OBOZREVATEL Тихонов.

За його словами, двокімнатна квартира в елітному районі столиці належала йому і бабусі. Але коли бабуся померла, половина житлоплощі перейшла до батька. "Батько там жив, із мамою вони розлучені. Ми з ним бачилися раз-два на місяць. Коли я пішов воювати, до нього став учащати якийсь Анатолій Остапенко. Цей Анатолій такий товариський, одразу втирається в довіру. Сусіди навіть якось міліцію викликали, бо у квартирі була п'янка, то якраз це Анатолій і був у квартирі", - каже Тихонов.

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Потім, за словами колишнього бійця, батька кудись вивозили. "Він каже, що його чимось накололи, і він смутно пам'ятає, що підписував щось. Але у будь-якому випадку половина квартири моя, я точно нічого не підписував. І вже коли почалося слідство, з'ясувалося, що вони надали липовий документ - нібито я продав батьку свою частину квартири. Просто взяли з реєстру судових рішень ліву справу про продаж нерухомості зовсім сторонніх людей, вставили туди дані мої і батька і на підставі цього оформили угоду. Тоді, коли я був на передовій. Тобто договір купівлі-продажу недійсний, бо тут є фальшиві документи", - зазначив Тихонов.

Наразі квартира заарештована. "Ми домагаємося в суді, щоб її повернули нам, раз оформили за фальшивими документами. Я туди вселився. Йду вранці на роботу, повертаюся - Анатолій Остапенко вибив замки і поставив свої. Я теж викликаю службу, поліцію, показую документи, міняю свої замки. І так було кілька разів. Зараз ми туди вселилися, під час моєї відсутності її охороняють мої хлопці", - каже Тихонов.

До речі, таким чином у батька бійця забрали ще одну квартиру у Києві. "Ту квартиру Анатолій здав на 15 років чужій сім'ї з подальшим викупом. Я спілкувався з людьми, які зараз там живуть, вони кажуть, що платять йому орендну плату. Мовляв, побачили оголошення, що продається дешева квартира всього за 15 тисяч доларів, ось і взяли. Теж чекають судового рішення, щоб розуміти, як їм бути далі", - розповів нам військовий.

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OBOZREVATEL також зв'язався з Анатолієм Остапенком. Щоправда, у нього своя версія того, що сталося. Чоловік запевняє, що він так само потерпілий у цій історії.

"Цю угоду оформлювала людина, яка назвалася помічником нотаріуса, Юрій Росієць. Він спілкувався з батьком Тихонова, і запропонував мені цю квартиру. Мовляв, Тихонов-старший хоче продати житло, але за умови, що він там залишиться жити і за ним треба доглядати. Я погодився. Я ж не знав, що половина квартири оформлена таким незаконним чином. Батька клали в лікарню, я до нього їздив і цей Юрій Росієць теж. І батько має знати цю людину. Цей помічник, мабуть, мав доступ до реєстру, де реєструються всі майнові права. Він нам роздруковував усі документи і давав на підпис. Нотаріус просто туди-сюди ходила. Так що я потерпілий", - запевняє Остапенко.

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Щоправда, телефон помічника нотаріуса, щоб ми з ним поспілкувалися, чоловік дати нам відмовився. Мовляв, злякаємо, він картку поміняє і все. "Я з ним спілкуюся, іноді навіть бачу, коли виходжу після допиту, що він там недалеко стоїть. Просто правоохоронці його прикривають, чому його не допитують?" - обурюється Остапенко.

За словами ж екс-бійця, дані про цього помічника нотаріуса у справі з'явилися не так давно. "Анатолій спочатку інші свідчення давав, тепер ось придумав нову версію".

До речі, в київській прокуратурі повідомили нам, що Остапенко проходить у ще одній справі, пов'язаній з нерухомістю. А зараз прокурори перевіряють, чи немає його слідів у інших регіонах.

Забрали бабусину квартиру

Ще одна подібна історія трапилася у Миколаєві. Там відібрали однокімнатну квартиру у бійця 53-ї бригади Олександра Шупіна. Житло йому дісталося від бабусі, якої не стало десять років тому. За словами Шупіна, він, як і належить, протягом півроку після смерті родички звернувся до нотаріуса, переоформив житло на себе. А коли поїхав в АТО, несподівано у квартиру вселилися чужі люди.

Про це Олександру повідомила сусідка. Виявилося, що якась шахрайка надала липові документи в суді. Нібито ще у 1998 році бабуся продала їй цю квартиру. Оформлені вони були на Українській біржі, якої тоді просто не було. І за час, поки хлопець служив, шахрайка встигла житло продати. Наразі миколаївські правоохоронці затримали цю жінку. Сам Шупін дуже засмучений цією історією, адже він сирота, і це його єдине житло.

Отримують дані в ЖЕКах

Юрист Іван Ліберман розповідає, що своїх жертв чорні ріелтори знаходять навіть біля смітників. "Ці люди вміють втиратися в довіру. Ось пригледіли, що біля смітника часто з'являється бабуся чи дідусь, ніби не зовсім бомжі, житло є. Починають знайомитися, можуть і соціальну допомогу запропонувати, ліки привезуть, продукти. У розмові з'ясовують, що з житлом, чи є родичі, де вони. І перспективних людей похилого віку починають підлещувати", - розповідає Ліберман.

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Також, за словами юриста, як і раніше, ці шахраї користуються даними своїх інформаторів у ЖЕКах, соціальних службах, розпитують медсестер у різних лікарнях, дільничних. "У ЖЕКу часто знають, що єдиний спадкоємець поїхав воювати на схід, одразу ж оголошується полювання на квартиру. І те, що родич володіє квартирою, прописаний там, або на нього оформлений заповіт - для них значення не має. Головне - скоріше зробити липові документи, оформити договір продажу й одразу комусь перепродати. А там уже родичі будуть роками судитися", - каже Ліберман.

Часто наводкою можуть служити комунальні борги. "Якщо людина не платить за комунальні послуги, то в ЖЕКу завжди про те знають. Вони з'ясовують усі таємниці. А якщо родич в АТО, отже, можна знайти іншого благодійника", - зазначив юрист.

Перевіряйте майно

Адвокат Ростислав Кравець радить військовим, які на довгий час вирушають на схід, зберігати документи на нерухомість не у себе вдома, а у довірених осіб. "Це серйозно ускладнить аферистові життя", - каже юрист.

До того ж зараз є корисні інтернет-сервіси. "Вони готові абсолютно безкоштовно збирати інформацію про вашу нерухомість. Якщо хтось почне подавати документи на вашу квартиру, вам одразу повідомлять", - пояснив Кравець.

Ще на сайті "Судова влада" можна перевіряти, чи не збираються провести під час вашої відсутності судове засідання щодо вашої нерухомості. "Там збираються дані про всі судові засідання. Тому треба вбити своє прізвище, ім'я, по батькові - і перевірити", - каже Кравець.

Також адвокат радить іноді перевіряти в реєстрах стан вашої нерухомості, зробити це можуть адвокати, нотаріуси. Крім цього, потрібно попросити когось із довірених осіб дивитися - чи не оселився у вашій квартирі хтось сторонній, чи, може, хтось зачастив до вашого родича - новий приятель або "добра" жінка, готова доглядати за бабусею.

За словами Кравця, історії з відбиранням нерухомості у бійців АТО трапляються. Й іноді навіть легальним способом. "Зазвичай, це пов'язано з боргами з іпотеки чи кредиту. Поки військовий служить, на нього подають до суду, ухвалюють рішення про конфіскацію і передають до виконавчої служби. У мене зараз є такий випадок, людина не розплатилася за іпотекою. Але ми пішли до виконавчої служби, надали документи, що він офіційно служить в армії, тому справу призупинили до його повернення", - підсумував адвокат.