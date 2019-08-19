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"Чорне місиво без обличчя": в Харкові підліток по-звірячому вбив дівчину

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У Харкові розгорівся скандал через звіряче вбивство 26-річної Яни Шевченко.

У злочині зізнався 16-річний студент технікуму Данило Редін, пише "Город Х". Мати вбитої дівчини Жанна поділилася переживаннями в Facebook.

"На упізнанні я її не впізнала. Це було чорне місиво без обличчя, з пробитою головою. Ми не вірили, що це вона. Одяг її, ніжки, ручки її. Але тільки по тату кішечки на нозі зрозуміли, що це вона. Ховали в закритій труні. Він потім хвалився своїм друзям малоліткам: "Я її ї*ашу, ї*ашу, пика, як кисіль вже, а вона все кричить. Довелося дорізати ножем". А бив він її бабусиною качалкою для тіста", – розповіла вона подробиці.

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"Чорне місиво без обличчя": в Харкові підліток по-звірячому вбив дівчину
Убита Яна Шевченко

Убита Яна Шевченко

Город Х

За словами жінки, тіло Яни спочатку нібито закопали у дворі приватного будинку, де можливий вбивця живе з батьками. Через кілька днів мертву дівчину відкопали і перенесли в посадку на станції метро Холодна гора, де її і знайшли через деякий час.

"Його родичі, знаючи з першої хвилини вбивства, що весь район шукає Яночку, закопану у них під будинком, спокійно жерли і спали 10 днів. Вони її закопували два рази, а ми вже ховали. На 12-й день", – поділилася жінка.

Підозрюваний

Підозрюваний

Город Х

Примітно, що знайшлися і свідки вбивства. За даними поліції, бабуся, яка живе поруч, чула крики.

"Бабуся-сусідка чула моторошні крики, але побоялася виходити. Каже, потім як кошеня пищало вже. А це моя донечка вмирала від звірячого болю", – написала матір загиблої.

Жанна Шевченко також розповіла, що в поліції їй намагалися довести, що вбивство скоїв бездомний через "раптово виниклу неприязнь". Однак незабаром Редін прийшов із зізнанням і його взяли під варту.

Підозрюваний

Підозрюваний

Город Х

Мати дівчини висловила побоювання, що хлопець може уникнути в'язниці, оскільки його батьки нібито хочуть домовиться з правоохоронцями.

"Мало того, що він у мене і моєї сім'ї життя відібрав, райвідділівські друзі його татуся всі докази знищили. "Обшук" у них проводили. Як ви думаєте, що знайшли? Зовсім інші, непотрібні речі! Про що можна говорити, якщо його папаша двері в райвідділ ногою відкриває. І свої подібні питання не раз там же "вирішував", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня на Русанівці в Києві знайшли розчленований труп жінки, яка зникла напередодні.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Харків
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