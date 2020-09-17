Чому ЗСУ не звільняють окуповані міста на Донбасі: Селезньов дав відповідь

Українська армія не може звільняти окуповані міста на Донбасі шляхом активних бойових дій через об’єктивні причини.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив ексначальник прес-служби Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. "Для того, щоб звільнити місто від окупантів, треба буде використовувати в широкому спектрі і артилерію, і авіацію. Звичайно, на такі кроки українська сторона піти не може", – пояснив він.

За словами експерта, будь-які бойові дії в населених агломераціях на кшталт Горлівки є безперспективними з військової точки зору.

В цьому контексті Селезньов навів приклад контртерористичної операцію РФ в Грозному. "Це місто було буквально знищено вщент задля того, щоб російська армія мала змогу в нього зайти", – зазначив Селезньов.

"Тому про оперативні дії, пов’язані із звільненням міст та інших населених пунктів від російських окупантів саме в спосіб використання авіації і артилерії, на сьогодні не йдеться", – підсумував він.

Повну версію бліцінтерв’ю з Владиславом Селезньовим читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, боєць ЗСУ розповів українським телеканалам, що підконтрольні Росії терористи хотіли провести інспекцію позицій Збройних сил України в районі селища Шуми на Донбасі, тому що від цього населеного пункту залежить доля Горлівки.