Зеленський не називає Путіна агресором заради звільнення українців, – Гримчак

Президент України Володимир Зеленський страждає "нав'язливою ідеєю" – він уникає називати Росію країною-агресором. Ймовірно, таким чином він намагається не перешкодити процесу звільнення полонених українців.

Таку думку в програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак.

"Можливо, мають рацію ті, хто кажуть, що причина в омані. Все ж таки були якісь зустрічі, щось обіцяли, і після цього вже стає нав'язливою ідеєю – не називати Росію агресором", – зауважив він.

Гримчак припустив, що Зеленський не застосовує епітет "агресор" до президента РФ Володимира Путіна, оскільки побоюється ускладнити переговори з обміну полоненими.

"Але мені здається, що від цього він більше втрачає, ніж в перспективі може отримати", – зауважив ексчиновник. Він додав, що, не кваліфікуючи дії Росії як агресію, Верховний головнокомандувач де-факто не визнає і факт війни. "Це велика проблема", – сказав Гримчак.

Повну версію інтерв'ю з Юрієм Гримчаком читайте на OBOZREVATEL у понеділок, 20 липня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська заявила, що президенту України Володимиру Зеленському не слід образливо висловлюватися на адресу персоналій російського керівництва, зокрема, президента Володимира Путіна, але він може і повинен використовувати словосполучення "Росія агресор" і "анексія Криму".