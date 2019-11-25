"Кошмарити" мерів великих міст перед місцевими виборами — улюблене заняття українських силовиків. Незалежно від людей при владі — "блакитних" чи "зелених", щовиборів вони "беруться" за впливових керівників по всій Україні.

Навіщо? Щоб залякати чи схилити на свою сторону. Спершу силовики впритул зацікавилися мером Києва Віталієм Кличком. Але суттєвих проблем поки йому створити не вдалося. Наступним під удар потрапив мер Дніпра Борис Філатов. Ще в середині липня президент Володимир Зеленський прибув до Дніпра, де побився об заклад із Філатовим. Сперечатися вирішили на будівництво міського моста. Мовляв, встигне зробити місцева влада до Дня міста, чи ні... А він таки встиг — міст відкрили.

Філатов і Зеленський Днепр.Інфо

Далі до "гри" приєдналися силовики. Буквально через місяць, посеред жовтня, Дзержинський районний суд Кривого Рогу обрав запобіжний захід Михайлові Лисенку — заступнику мера міста. Його підозрюють у корупції. Випадковість? Не думаю. Це всього лише перший епізод.

Наступний удар — по меру Львова Андрію Садовому. 21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою. Справа стосується будівництва індустріального парку в Рясному.

Слідство встановило, що понад 23,49 га земель було продано за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості. Другий епізод — також зафіксували.

Четвертим, зважаючи на все, стане вже Харків. За інформацією джерел, призначений глава ОДА Олексій Кучер 11 листопада проводив закриту нараду з високопоставленими силовиками (прокурором області Олександром Фільчаковим і його підлеглими), де і могли обговорювати майбутню фальсифікацію справ стосовно депутатів Харківської обласної ради.

Садовий і Зеленський

П'ятий епізод — обшуки в Одеській міській раді... ГПУ, ДБР і СБУ вилучили документи з департаменту фінансів. З огляду на все, черга дійшла і до Геннадія Труханова.

До чого це все? А до того, що в "Слузі народу" відкрито говорять про те, що вже в квітні-травні 2020 року країну чекають позачергові місцеві вибори, і владній партії будь-якою ціною потрібно здобути більшість у великих областях: Київській, Одеській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській. Можна по-різному ставитися до голів цих міст, але факт тиску наявний.

Поки рейтинг монобільшості падає (дякуємо "рішалам" Юзіку і Ко, главі "СН" у парламенті Давиду Арахамії і нардепу- ґвалтівнику Роману Іванісову), у Зеленського наважилися взятися за регіони. Незважаючи на формальну зміну влади, прихід "нових облич", методи та стиль залишаються колишніми. Залякати і силою змусити перейти на потрібну сторону.

Не дарма ж очільник монобільшості Арахамія обіцяв "тр*хати" всіх у регіонах як слід.

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