Чому вбили Гонгадзе і як Україна мало не стала Білоруссю: топ-5 гучних заяв Бродського

Голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський дав сенсаційне інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову, яке буквально підірвало інформаційний простір України. Воно пролило світло на такі гострі теми, що досі розбурхують наше суспільство, як вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, якою була б Україна, якби в ній продовжила існувати імперія Леоніда Кучми і хто завадив їй стати другими Арабськими Еміратами.Редакція підготувала для читачів підбірку найяскравіших висловлювань Бродського з гучного інтерв'ю.

За що вбили Гонгадзе

На думку Бродського, журналіст не був особистим ворогом другого президента України Леоніда Кучми, однак його вбивство спланували як показову розправу для залякування інших представників ЗМІ. Крім того, Кучму не влаштовував і той факт, що Гонгадзе почав публікувати правдиві резонансні матеріали в інтернеті, який на початку 2000-х тільки набував популярності в Україні.

"Їм потрібні були приклади жорстокого покарання. Друге, він пішов в інтернет. Пінчук (Віктор, український олігарх, зять Кучми. - Ред.) - досить інтелектуальний хлопець. Він розумів, що за інтернетом - майбутнє. Їм потрібно було зупиняти цей процес" , - сказав Бродський.

Кучма готував наступника, який перетворив би Україну на Білорусь

За словами Бродського, якби не скандальні плівки Мельниченка, які викрили злочинний план Кучми щодо усунення Гонгадзе, наступним президентом України міг стати соратник політика, тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. Він перетворив би Україну на другу Білорусь, а сам став диктатором.

"Кучма і Кравченко йшли свідомо, у них був план... Ось їх модель: побудувати у нас Білорусь. І я вважаю, що якби Кравченко не закінчив так, як закінчив (він наклав на себе руки в березні 2005 року. - Ред.), ми б отримали Білорусь. Ми б отримали замість Лукашенка Кравченка. Наскільки я знаю, Кучма планував Кравченка замість себе. Він вибудовував всю систему страху під себе - він спадкоємець і наступний президент країни", - підкреслив Бродський.

Бродський міг стати наступним після Гонгадзе

Кучма і Кравченко після вбивства Гонгадзе збиралися усунути Бродського, який на той момент був народним депутатом України і фінансово підтримував діяльність журналіста. Підтвердження їх злочинної змови міститься на плівках Мельниченка.

"На цих плівках Кравченко доповідає Кучмі: "А ви знаєте, хто фінансує Гонгадзе і "Українську правду"? "Хто? Цей покидьок Бродський. Ну нічого. Ми зараз з цим розберемося, а потім з Бродським", - говорив Кучма", - процитував підприємець частину скандальних записів.

Пінчук і Коломойський обікрали Україну мільярдною схемою

Олігархам Віктору Пінчуку та Ігорю Коломойському вдалося провернути масштабну махінацію з ухилення від податків, через яку Україна не дорахувалася мільярдів. Схема полягала в розподілі трубопрокатного і феросплавного заводів, а також "Укрсоцбанку".

"Державний банк просто подарували. Феросплавні, якщо ви пам'ятаєте, Коломойський давав там якісь свідчення. До речі, знаменитий суд в Лондоні, про який чомусь всі забули, де сталася нібито мирова угода. У вузьких колах говорять, що виплачено Коломойським більше мільярда доларів. А де податки? " - обурився Бродський.

Він пояснив, що олігархи щось не поділили, оскільки Кучма передав певний актив через Коломойського, а той повинен був віддати його Пінчуку, але не виконав цієї умови. Подібна ситуація склалася і з Нікопольським феросплавним заводом, проте в цьому випадку Пінчук і Коломойський зуміли домовитися про погашення заборгованості, знову ухилившись від податків у масштабній угоді.

Україну чекала доля ОАЕ, якби не Кучма

Два президентські терміни Кучми позбавили Україну можливості розвиватися так, як Арабські Емірати, Ізраїль або Польща. Крім того, до буксування країни на місці без змін доклав руку і зять другого президента Віктор Пінчук, вважає Бродський.

"Я вважаю, що все правління Кучми було системним злочином. Ми зараз говоримо поганий той президент, поганий той прем'єр... Ось міністри розпродали армію, тому ми не змогли зустріти агресію як годиться. А в Арабських Еміратах за останні 27 років божевільний прогрес. Ізраїль впізнати не можна. Польща і ми, чому? Кучма, всьому виною Кучма. Ну і однозначно його поплічник, перекупник краденого - пан Пінчук", - категорично висловився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Бродський розповів, що сенсаційні плівки Мельниченка з'явилися завдяки тому, що екс-майор Управління державної охорони Микола Мельниченко вирішив показово сховатися в шафі у кабінеті тодішнього глави держави. Так він хотів продемонструвати недосконалість системи безпеки на робочому місці Кучми, проте коли почув шокуючі деталі переговорів Кучми з його соратниками, вирішив таємно записати компромати.