Чому Україна не зупинила сепаратизм у Криму, як у 1990-х: у СБУ дали відповідь

До 2014 року Москва змогла інфільтрувати у державні органи України громадян Росії, що завадило зупинити сепаратистські настрої у Криму в 2014 році.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла генерал-майорка Служби безпеки України, заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Юлія Лапутіна, відповідаючи на питання, чому Україні не вдалося завадити сепаратизму у Криму, так як у 1990-х роках.

Юлія Лапутіна

"Що сталося 2014 року? Росія багато років здійснювала проти України не лише агресивну військову фазу, а й інформаційні психологічні операції стратегічного характеру. Вона продовжувала формувати політичну думку різними інструментами – від “м'якої сили” до створення проросійських рухів", – сказала вона.

На її думку, країна не може перемогти війну, якшо її міністр оборони має громадянство країни-агресора.

"У 2014 році ми опинилися у ситуації, коли старе керівництво з російським корінням втекло, а за декілька місяців побудувати новий державний механізм не встигли", – зазначила Лапутіна.

Генерал-майорка СБУ підкреслила, що РФ здійснювала потужну операцію, щоб національна спецслужба на “час Ч” повністю була деморалізована і перейшла на бік Росії.

"За часів Януковича в Управлінні державної охорони (УДО) було створено Службу безпеки президента, в якій нібито радником у незрозумілому статусі був колишній спецназівець ГРУ. Призначення на посади часто відбувалося за погодженням з ним. Коли він ухвалював рішення, то аналізував ставлення кандидата до Росії, готовність брати участь у відповідних заходах. Коли 2014 року почалася військова агресія на Донбасі, ми всі зрозуміли наслідки його “роботи”, – додала вона.

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