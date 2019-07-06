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Чому справу Мосійчука зам'яли: Шокін розставив крапки над "і"

22.6тЧитати матеріал російською

Справі народного депутата Ігоря Мосійчука не дали хід, хоча в її рамках можна було провести експертизи і очні ставки.

Таку заяву зробив екс-генпрокурор Віктор Шокін в інтерв'ю "Стране". "Історія з Мосійчуком вкрай проста. Були в реалізації матеріали СБУ, причому вони займалися не його розробкою, як нардепа, а інших людей. І в ході проведення НСРД і оперативних заходів вийшли на ситуацію з ним. Мали місце неодноразові епізоди хабарів – на відео у Верховній Раді ми продемонстрували тільки один із них. Це все правда, і там ні грама немає фальсифікації. Так, він брав хабарі", – стверджує він.

При цьому Шокін пояснив, чому рішення про зняття недоторканності з нардепа визнали незаконним.

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"Виникло дві проблеми. Перша: коли я зачитав матеріали, і показав фільм про скоєне правопорушення, то віддав подання про зняття недоторканності з Мосійчука в руки (на той момент спікеру парламенту, а сьогодні – прем'єр-міністру Володимиру – Ред.) Гройсману. Очікував , що депутати розглянуть його за процедурою, дадуть Мосійчуку слово, але вийшло інакше – питання відразу поставили на голосування. Я був здивований, адже парламентський комітет навіть не розглядав ситуацію... Не знаю, чому і ким у президії парламенту було прийнято рішення про такий поспіх, але саме це і стало однією з причин процесуального характеру, коли рішення про зняття недоторканності з Мосійчука і визнали незаконним. Де-юре, це правильно. Але є і другий момент – а чому справа не пішла далі?" – запитав він.

За словами Шокіна, тодішнє керівництво ГПУ вирішило на цьому зупинитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня 2015 року депутати Верховної Ради 262-я голосами проголосували за зняття депутатської недоторканності з нардепа від фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука, а також за постанову генерального прокурора Віктора Шокіна про арешт парламентарія і відкриття проти нього кримінального провадження.

У цей же день нардепа "взяв" спецназ прямо в будівлі парламенту. Йому інкримінували п'ять статей Кримінального кодексу.

10 травня 2016 року Верховний суд України визнав незаконним зняття Верховною Радою недоторканності з народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

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Тема
арешт Мосійчука
Особи
Ігор МосійчукВіктор Шокін
Місце
Україна
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