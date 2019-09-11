Чому штаб ООС мовчить? У мережі повідомили про загибель молодого бійця ЗСУ

У зоні проведення ООС на Донбасі у вівторок, 10 вересня, загинув 21-річний боєць Збройних сил України Юрій Бурдейний.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Черкаської обласної адміністрації Ігор Шевченко. Він уточнив, що військовий був родом із села Іркліїв Чорнобаївського району.

За даними чиновника, трагедія трапилася в районі Авдіївки Донецької області.

Ілюстрація. Втрати на Донбасі 24 канал

"Ще одна втрата черкащанина... Загинув уродженець Чорнобаївщини, старший солдат Юрій Бурдейний. У свої 21 Юрій був старшим розвідником-оператором розвідувальної роти. Світла пам'ять Герою і співчуття близьким", – написав губернатор.

На сторінці aphareus у Twitter були опубліковані фото загиблого:

Юрій Бурдейний Соцмережі

Юрій Бурдейний Соцмережі

Відзначимо, в зведенні ООС за 10 вересня про загиблих не повідомляється. Вказується, що четверо військовослужбовців отримали поранення, а ще двоє – бойові травми. Ці ж дані наводяться в вечірньому зведенні 11 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські воїни знищили ракетою бліндаж терористів у районі Світлодарської дуги на Донбасі.

Також напередодні українські захисники влучним пострілом знищили позицію терористів "Л/ДНР" у районі Горлівки.

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