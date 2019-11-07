"Чому мовчать?" Омелян розповів про справу Дубневича і корупцію в "Укрзалізниці"

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав "Укрзалізницю" "корумпованою компанією, яка загрузла у проблемах".

"Якби я міняв управлінський склад, менеджмент ("Укрзалізниці". – Ред.) – я би змінив його на 100%", – заявив Омелян у ефірі ObozTV.

Колишній чиновник нагадав, що ще у 2017 році він публічно заявив про "величезну політичну корупцію", яка процвітає в залізничній компанії.

"Більше того, я письмово і офіційно звернувся до правоохоронних органів. У нас були задокументовані факти: з персоналіями, компаніями, грошима.... На жаль, була дуже млява реакція", – розповів він.

Омелян підтвердив, що його допитували як свідка у справі народного депутата групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича (нардепа притягнули до кримінальної відповідальності за підозрою у корупційній схемі поставок "Укрзалізниці" продукції за завищеними цінами, що призвело до збитків понад 93 млн грн).

"Поки хід цієї справи я не хочу коментувати, буде судовий процес. Але я б застеріг людей, які хотіли б сказати, що Дубневич – єдиний фігурант можливої корупції в "Укрзалізниці". На моє глибоке переконання, якщо це і правда, то це максимум 5-10% від того, що там діється. Чому мовчать про інших 90-95%? Я б хотів, щоб розібралися", – наголосив ексміністр.

На його думку, керівництво УЗ опинилося у невигідній ситуації.

"Вони отримують високі зарплати і спокійно закривають очі і мовчать про те, що відбувається. Можливо, там є ще якась мотивація, окрім офіційної зарплати, мені сказати важко", – додав Омелян.

Корупційна схема в "Укрзалізниці" nabu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

Народного депутата від групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича та його брата Богдана Дубневича, які володіють корпорацією з будівництва залізничних шляхів, підозрюють в організації корупційної схеми.

За версією НАБУ, брати Дубневичі пролобіювали виділення "Укрзалізниці" грошей на закупівлю стрілкової продукції, а потім організували їхню закупівлю за завищеними цінами. Збитки держбюджету в результаті перевищили 93 млн грн.

31 жовтня Верховна Рада підтримала подання генпрокурора щодо залучення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності.

Вищий антикорупційний суд відмовив у арешті Дубневича, проте зобов'язав його здати закордонний паспорт і носити електронний браслет, а також виплатити заставу у розмірі 100 млн грн.

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