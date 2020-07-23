Чоловіка з гранатою в Полтаві відпустили разом з полковником Шияном в заручниках

Чоловіка, який у Полтаві викрав автомобіль і погрожував співробітникам поліції гранатою, відпустили з одним із заручників – начальником карного розшуку в Полтавській області Віталієм Шияном.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він уточнив, що із загарбником тривають переговори, щоб змусити його здатися без шкоди здоров'ю собі та оточенню.

"Після переговорів зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна, з яким він поїхав на наданому відповідно до його вимог автомобілі Богдан", – написав Геращенко.

У місті введено поліцейську спеціальну операцію "Грім".

Полтавського зловмисника відпустили з заручником Антон Геращенко в Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Полтаві під час спецоперації із затримання зловмисника, який викрав автомобіль, останній чинив опір і погрожував співробітникам поліції гранатою РГД-5. Чоловік взяв у заручники двох співробітників поліції.