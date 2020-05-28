Чоловік Скабєєвої заговорив про повернення Донбасу в Україну

Вікторія Довгань Розслідування 11:47, 28.05.2020 Оновлено: 11:47, 28.05.2020

Російський пропагандист Євген Попов, чоловік одіозної Ольги Скабєєвої, заявив, що Росія нібито готова до повернення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу України.

Несподівана заява пролунала в ефірі програми "60 хвилин" на федеральному каналі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми навіть готові, на жаль, для мене, для багатьох громадян Росії, піти на те, щоб Донбас повернувся в лоно України", – сказав Попов під час суперечки в студії.

Євген Попов
Скріншот відео

На його слова відреагував на своєму Telegram-каналі український журналіст Денис Казанський. Він побачив у появі такої риторики на кремлівських каналах ознаку того, що Росія буде міняти свою позицію щодо Донбасу.

"Як так? Ви ж не сторона конфлікту. Скінчилася казка про те, що жителі Донбасу самі вирішують свою долю?" – задумався він над питанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

На Україну насувається скажений циклон: які регіони заллє. Карти

На Київщині жінку з COVID-19 виставили з лікарні, вона померла

Шмигаль оголосив про відмову від імпорту й нову програму для бізнесу

Пушилін "зізнався" в обстрілі мирних жителів терористами: що трапилося

Схеми Геруса: "золотий ключик" для безбідного життя чи "поле чудес" для цинічних корупціонерів