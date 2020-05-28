Російський пропагандист Євген Попов, чоловік одіозної Ольги Скабєєвої, заявив, що Росія нібито готова до повернення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу України.

Несподівана заява пролунала в ефірі програми "60 хвилин" на федеральному каналі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми навіть готові, на жаль, для мене, для багатьох громадян Росії, піти на те, щоб Донбас повернувся в лоно України", – сказав Попов під час суперечки в студії.

Євген Попов Скріншот відео

На його слова відреагував на своєму Telegram-каналі український журналіст Денис Казанський. Він побачив у появі такої риторики на кремлівських каналах ознаку того, що Росія буде міняти свою позицію щодо Донбасу.

"Як так? Ви ж не сторона конфлікту. Скінчилася казка про те, що жителі Донбасу самі вирішують свою долю?" – задумався він над питанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у січні головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов також заявляв, що президент РФ Володимир Путін після знищення і розкрадання Донбасу хоче "впендюрити" його назад нашій країні.

А російський політолог Станіслав Бєлковський сказав, що повернення ОРДЛО під українську юрисдикцію в Росії "обговорюється цілком серйозно і можливе", проте виправданням для Кремля можуть стати Мінські домовленості.

Зі свого боку голова партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов заявив, що РФ необхідно взяти терористичні "Л/ДНР" "під тимчасовий протекторат".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал