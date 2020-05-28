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28 травня • оновлено в 12:04
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Чоловік Скабєєвої заговорив про повернення Донбасу в Україну

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Російський пропагандист Євген Попов, чоловік одіозної Ольги Скабєєвої, заявив, що Росія нібито готова до повернення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу України.

Несподівана заява пролунала в ефірі програми "60 хвилин" на федеральному каналі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми навіть готові, на жаль, для мене, для багатьох громадян Росії, піти на те, щоб Донбас повернувся в лоно України", – сказав Попов під час суперечки в студії.

Євген Попов

Євген Попов

Скріншот відео

На його слова відреагував на своєму Telegram-каналі український журналіст Денис Казанський. Він побачив у появі такої риторики на кремлівських каналах ознаку того, що Росія буде міняти свою позицію щодо Донбасу.

"Як так? Ви ж не сторона конфлікту. Скінчилася казка про те, що жителі Донбасу самі вирішують свою долю?" – задумався він над питанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Ольга Скабєєва Денис Казанський
Місце
Росія
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