Чоловік душив і обливав окропом: подробиці звірячого вбивства молодої українки в США

У США, в штаті Вісконсін, була жорстоко вбита 23-річна українка Тетяна Гужва. Її рідні досі не знають, що насправді сталося. А найголовніше — де зараз її дворічна дочка Сабіна.

Її вбивця — чоловік-азербайджанець Фуад Пашаєв, з яким Таня прожила три роки. Останнім часом дівчина зверталася в поліцію зі скаргою на те, що чоловік її жорстоко б'є і навіть душить. Фуад вийшов на волю під заставу, і йому було заборонено наближатися до дружини і дитини. Детальніше про трагедію — в матеріалі OBOZREVATEL.

Фуад нічого про себе не розповідав

Чотири роки тому тоді ще 19-річна Тетяна Гужва полетіла в Америку за програмою Work and travel. Дівчина родом із Дрогобича, навчалася у Львові, в комерційній академії ресторанно-готельного бізнесу. На фото в США у 2015 році Таня виглядає абсолютно щасливою.

Таня була щаслива, коли поїхала в Америку Instagram Тетяни Гужви

"Таня працювала в магазині солодощів, потім у ресторані. Вона там вчилася, стала менеджером. Вона завжди говорила, що хоче вчитися, їй це подобалося", — розповіла OBOZREVATEL її двоюрідна сестра Юлія.

Instagram Тетяни Гужви

Фуада Таня зустріла в Америці. "Вона нам сказала, що виходить заміж. Чи то друзі у них були спільні, чи то вона там купувала машину. Фуад начебто працював у компанії, яка купує на аукціонах старі автомобілі. Але це не точна інформація. Ми про нього взагалі майже нічого не знаємо, він ніколи не розповідав. Родом він з Азербайджану, але він вже легалізувався в Америці. Начебто у нього є мати і брат, які живуть в Азербайджані, але ми їх ніколи не бачили. Та й з ним розмови завжди були короткими, "Привіт, як у вас справи?", — згадує Юлія.

На фото Тетяна і Фуад виглядають щасливою сім'єю Facebook Фуада Пашаєва

Справжнього весілля у Тані і Фуада не було, вони просто розписалися. Дівчина ось-ось уже мала отримати документи на проживання в США. Влітку вони хотіли приїхати в Україну і тут справити весілля.

"Таня ніколи ні на що не скаржилася, вона взагалі воліла сміття з хати не виносити. Тому ми навіть уявити не могли, що у них там коїться. Про те, що чоловік її бив, дізналися вже тільки після її смерті", — каже двоюрідна сестра.

Facebook Фуада Пашаєва

11 разів зверталася до правоохоронців

Навіть мама не помічала проблем у житті дочки. Хоча, судячи з повідомлень поліції, за останні півроку дівчина 11 разів зверталася до правоохоронців. У серпні минулого року українка розповіла, що чоловік її душив. Незабаром після цього у неї зникло щеня, Тетяна вважала, що чоловік убив собаку.

В кінці грудня дівчина повідомила, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння тричі вдарив її по спині. А 1 січня влаштував у будинку дебош, жбурнув у дівчину сковорідку, бо донька голосно плакала. 2 січня він замкнув її у ванній і хлюпнув гарячою водою в обличчя, а наступного дня пригрозив, що вб'є її, якщо вона ще на нього поскаржиться, і розбив її телефон.

Instagram Тетяни Гужви

Дівчина боялася, що він уб'є і її, і дочку. Як розповіли в місцевій поліції, 4 січня Таня прибігла до них у відділок, вона плакала, тремтіла і задихалася. Після того, як її заспокоїли, вона розповіла про те, що коїться в останні дні в її родині. Тоді поліція заарештувала і висунула Пашаєву звинувачення в домашньому насильстві за 11 пунктами. Але він вийшов під заставу 10 тисяч доларів.

Лише раз Таня проговорилася сестрі, що Пашаєв почав пити і поводиться неадекватно. Їй навіть доводилося з донькою від нього тікати. Але у тому, що він її бив, вона не зізналася.

Щоправда, в Америці, в ресторані, де працювала Таня, працівники знали, що в її родині є серйозні проблеми, про це пише AP. Її менеджер розповіла, що вони намагалися допомогти дівчині, захистити її і дочку. Там кажуть, що Таня була дуже чуйною, працьовитою.

Вона починала адміністратором, потім працювала барменом і готувалася стати менеджером. А колишня керівниця Тетяни Анна Кетчум з магазину солодощів створила фонд допомоги "Справедливість для Тані". Там збирають гроші, щоб допомогти рідним і дочці загиблої.

Instagram Тетяни Гужви

Знайома Тетяни в Америці Ксенія Таран розповіла OBOZREVATEL, що з чоловіком в українки одразу не склалося.

"Ми з Танею півтора року працювали в США в одному магазині цукерок Goody Goody Gum Drop. Її чоловік іноді заходив до нас, але ні мені, ні дівчаткам він не подобався. Він сам з Азербайджану, просто в США живе вже років 10. Коли Таня була вагітною, вона розповідала, що чоловік дуже хотів дитину, так що одружилися вони по любові. Потім ми перестали разом працювати, але іноді бачилися в місті. Я чула, що у неї від самого початку були проблеми з чоловіком, але ніколи не думала, що настільки серйозні", — каже Ксенія.

Також дівчина повідомила, що Тетяна сама себе забезпечувала.

"Те, що зараз пишуть, ніби вона вийшла заміж через гроші і була на утриманні у чоловіка — абсолютна неправда! Тут в Америці набагато простіше бути фінансово незалежним, не важливо, чоловік ти чи жінка. Таня працювала, мала машину, сама за неї платила. До того ж її чоловік не був багатієм, це середньостатистичний працівник", — наголосила Ксенія.

Instagram Тетяни Гужви

"Таня незадовго до загибелі вступила до бьютішколи, їй це дуже подобалося. Буквально пару днів як вона сходила на навчання і зникла. Вони з мамою часто спілкувалися по Skype, в месенджері. А тут 30 березня вона не виходила на зв'язок. А 31 березня Сабіночці виповнилося два роки, але Таня так і не відгукнулася. Тоді ми почали турбуватися", — пояснила Юлія.

П'ять днів тримав тіло вдома

Як з'ясувалося, чоловік убив українку ще 30 березня, в суботу, а знайшли її лише в четвер. Весь цей час її тіло перебувало в будинку, де жила сім'я. А Фуад вдавав, що Таня жива, просто дуже зайнята.

"Всі месенджери Тані проглядалися ці дні, ми це бачили, але вона не писала, не дзвонила. Потім я вже написала у Facebook Фуаду і запитала, що з Танею, чому вона не відповідає? Він написав, що він уже на роботі, а Таня ще спить з малятком. потім я знову запитала, він відповів, що Таня пішла на роботу, а телефон залишила вдома. я попросила, щоб вона передзвонила як прийде. Потім він казав, що вона кудись поїхала, потім — зайнята", — з болем каже сестра.

Instagram Тетяни Гужви

У четвер вночі рідні забили на сполох. Вони почали постійно дзвонити на телефон Тані, знаючи, що в Америці зараз ще вечір. Чоловік сам відповів.

"Я запитала його, де Таня? Він тоді сказав: "Немає Тані". Знову запитую, він знову каже: "Немає Тані". А потім вимовив: "Я її вбив". Після цих слів ми відразу зв'язалися з друзями в США і попросили їх викликати поліцію додому до Тетяни. Я знову набрала його і кажу, що може ти помиляєшся, може їй потрібна допомога, це поганий жарт. А він каже, що вбив її ще в суботу", — розповіла сестра.

Поліція виявила тіло українки у будинку. Дочка того дня була з нянею, а ось де вона перебувала, починаючи з суботи, в родині поки не знають. Поліція затримала Пашаєва. Справа перебуває в окружному суді Колумбії. Йому висунуто звинувачення.

Маленька Сабіна зараз у чужій сім'ї Instagram Тетяни Гужви

Instagram Тетяни Гужви

Обвинувачі в суді кажуть, що Пашаєв використовував ніж для вбивства. Про це повідомляє Daily Register. Також помічник прокурора округу підозрює, що свідком трагедії могла стати маленька дочка Сабіна. Тіло дійсно кілька днів пролежало в будинку, де його і знайшли. Суд збирається відпустити Пашаєва під облігацію в 1 млн доларів, і забрати у нього паспорт, побоюючись, що він може втекти. Йому буде заборонено бачитися з дитиною.

Зараз сім'я Тетяни намагається переправити тіло з Америки в Україну.

"Нам потрібно хоча б по-людськи її поховати. І головне питання — як забрати Сабіну. Думаю, Таня б дуже хотіла, щоб бабуся взяла онуку. Але ми поки навіть не розуміємо, як все це зробити. Намагаємося знайти адвоката в цьому штаті, щоб хоча б дізнатися, що там сталося і що нам робити далі. Сабіна ж вважається американською громадянкою. Зараз її забрали соціальні служби, вона перебуває в якійсь родині. Але нам нічого невідомо, де саме, хто за нею доглядає. Наші друзі кажуть, що в США немає дитячих будинків, там дітей відправляють в родини, поки триває процес встановлення опікунства. І не завжди умови в таких сім'ях хороші. Тому ми дуже переживаємо", — каже Юлія.

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