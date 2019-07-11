Чия дитина далі? На Чернігівщині чоловік із інвалідністю познущався над дівчинкою

На Чернігівщині чоловік із інвалідністю в лісосмузі біля селища розбещував 11-річну дівчинку. Інцидент трапився 10 липня.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що збоченець був затриманий поліцією.

"Сьогодні вирішальний день – все ж повинен бути ухвалений ВР України законопроект №6607, спрямований саме на захист майбутнього нашої країни – наших дітей, інакше покидьки продовжуватимуть знущатися і ґвалтувати, й список убитих і зґвалтованих дітей збільшуватиметься щодня", – написав Аброськін.

Ілюстрація kyiv.gp.gov.ua

"Але наступною за цими зґвалтованими і вбитими дітьми – Тетяною Мізіною, Настею Балябіною, Аліною Васютіною, Дариною Лук'яненко – може вже сьогодні бути знайома дитина, питання тільки – чия", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, за добу 8 липня в різних регіонах України сталося три зґвалтування неповнолітніх. Ще двох дітей розбещували протягом довгого часу.

9 липня у Чернігівській області 15-річну дівчину зґвалтував місцевий житель.

До того в Запорізькій області затримали чоловіка, який оголював статевий орган на очах у дітей і примушував їх до статевого акту.

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