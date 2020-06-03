На первый взгляд - Верхогляд

13 мая президент назначил главой Управления СБУ в Одесской области Виктора Доровского. Президенту, конечно, виднее – в том случае, если он вглядывался в претендента. Но что-то нам подсказывает, что не смотрел. Потому что если бы да, и если бы Зеленский был знаком с биографией Виктора Доровского ну хоть немного подробнее, то вряд ли одобрил бы его назначение даже оперативником одесского управления. Хотя бы уже потому, чтобы никто потом не говорил, что этот "тот самый Зеленский, который назначил главой одесской СБУ Доровского".

Есть к этому назначению некоторые вопросы – и касательно стремительности карьеры Доровского, и о родственных его связях, переходящих в связи с Советом Федерации РФ и одной большой российской ОПГ. И по поводу конфликту интересов – ведь по долгу службы сыну предстоит контролировать возможные нарушения законов в деятельности своего родного отца. И почему-то нам кажется, что сын не будет к папе строг.

Впрочем, обо всем по порядку.

Начнем с того, что 10 лет назад Виктор Доровский был старшим лейтенантом, замначальника 4-го отдела (борьба с коррупцией в таможенных органах и контрабандой) Главного отдела по борьбе с коррупцией и оргпреступностью харьковского Управления СБУ. Так сказать, начинал с классики – "игры на контрабасе". Насколько можно судить по информации из разных источников, оказался на этом посту и в СБУ вообще Доровский благодаря легендарному генералу СБУ Владимиру Верхогляду. Многограннейший человек, о деятельности которого можно написать не одну книгу.

Остановимся только на одной грани деятельности генерала – с 2000-х годов он курировал вопросы наркотрафика. Официально и, поговаривают, не очень, причем в координации со спецслужбами РФ, что дало повод недоброжелателям говорить о вербовке генерала ФСБ. В частности, в одной из приоритетных тем, как говорят, кокаин ехал по маршруту Ильичевск – Одесса – Днепропетровск – Харьков – Москва.

Причем здесь Доровский? При том, что в Харькове у генерала Верхогляда были обширные бизнес-интересы и дружба с Кернесом. А кроме этого, в Харькове базировалась группа компаний "Здоровье". В эту группу входили три завода в Харькове ("Здоровье", "Здоровье народа" и "Опытный завод ГНЦЛС") и завод в Борисполе "Фармекс". К 2007 году группу сформировал и контролировал российский бизнесмен, уроженец Харьковской области Игорь Сало. Фактически Сало был управляющим партнером российского сенатора Виктора Шишкина, главы Кемеровской ОПГ, который также был известен как "Итальянец" и "Саша-металлист".

"Здоровье", насколько можно судить по разным признакам, стало пионером легального, полулегального и нелегального сбыта "аптечных" наркотиков промышленных масштабах. В далеком 2007 украинские аптеки были завалены харьковским "Трамадолом" - опиоидным анальгетиком, который продавался безрецептурно и с конца 90-х использовался как наркотик. Он вызывал зависимость и тяжкие последствия для здоровья, как и, например, героин или морфин (о нем чуть ниже).

Только в 2008 году Кабмин решил назвать трамадол наркотиком, при этом у трамадола была очень высокая "крыша", которая продлила историю трамадольной наркомании и сделала эту историю абсолютно безнаказанной, а также создала базу для дальнейших успехов "Здоровья" на тендерах медучреждений и фактически монопольного положения в поставках наркотиков для больниц. Трамадол защищала партнер хозяев "Здоровья" - тогдашний секретарь СНБО Раиса Богатырева, называвшая его "прекрасным обезболивающим".

А еще одной региональной группой поддержки, насколько нам известно, руководил генерал Верхогляд, который по рекомендации друга Кернеса, не понаслышке знакомого с "Итальянцем" вообще якобы взял "Здоровье" под свое крыло.

Так вот, Доровский был и остается "витриной" бизнеса Шишкина-"Итальянца", официальным лицом, он гендиректор ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье". Речь о Доровском-старшем – Александре Викторовиче. А вот его сына Виктора генерал Верхогляд пристроил к себе в СБУ. Мощности "Здоровья", к слову, позволяли производить не только лекарственные формы, но и большинство популярных наркотических средств.

Когда "Трамадол" был взят государством на предметно-количественный учет, и уже не приносил былых сверхприбылей, "Здоровье" сделало ставку на инъекционные наркотики, поставляемые в больницы. И добилось впечатляющих успехов. Сегодня "Здоровье" является монополистом в этой сфере. Это, так сказать, "эксклюзивная тема харьковских". Например, долгое время входящее в группу ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народу" вообще являлось единственным производителем морфина в Украине. Ежегодный объем поставок – порядка 700 млн грн.

При этом удивительный парадокс – с наркотическими обезболивающими для онкобольных в Украине – большие проблемы. В больницах давно нет советской системы учета наркотиков, в то же время имеется уголовное дело практически на любого руководителя медучреждения. Как в этой ситуации работать? Только под серьёзной крышей.

Оплот "Здоровья" и национальной безопасности

Впрочем, вернемся к нашим героям. После Майдана Верхогляда люстрировали, а Доровского-младшего перевели из харьковского управления во второе подразделение К СБУ. Однако, уже к лету 2019 позиции Верхогляда укрепились настолько, что его, поговаривают, рассматривали в качестве одного из претендентов на пост главы СБУ.

Стоит отметить, что и Верхогляд, и семья Доровских к Майдану отнеслись крайне прохладно, а вот к "восстанию народа Донбасса", судя по публикациям СМИ, с большим воодушевлением. Так, по словам одного из беглых сепаратистов харьковчанина Андрея Бородавки, финансирование сепаратизма в Харькове происходило по таким основным каналам: Генконсульство России, Российский центр науки и культуры ("Россотрудничество"); пророссийские организации и "профессиональные русские"; народные депутаты Украины; УПЦ МП.

Семья Доровских была связана, как минимум с двумя из них. А именно – с главой "Оплота" Евгением Жилиным, который - как пишут СМИ - тесно контактировал с генералом Верхоглядом и его партнером – экс-главой Налоговой Харьковской области Станиславом Денисюком. СМИ вменяли Доровскому-младшему финансовую поддержку боевиков ДНР (в том числе закупку обмундирования и вооружения) и слив оперативной информации о планах и позициях украинских военных, хотя, естественно, официального подтверждения этой информации нет.

Виктора Доровского журналисты также называли партнёром одного из королей харьковской контрабанды Александра Черепинского, известного в качестве покровителя "Оплота". Который завозил на Антимайдан газовые пистолеты, светошумовые гранаты, бронежилеты и каски. В дальнейшем Черепинский, согласно тем же источникам, руководил обнальным центром "Оплота", через который направлялись деньги в Донецк.

В свою очередь, Александр Доровский был одним из спонсоров Харьковской епархии УПЦ МП. В благодарность получил от Московского патриархата ордена "Святого равноапостольного Великого князя Владимира" за поддержку украинской православной церкви и возрождение духовности. Доровский-старший также прославился тем, что "Здоровье" отказалось продавать по себестоимости анальгетики и кровоостанавливающие препараты для зоны АТО. Не помогло даже давление депутатов Харьковского областного совета. После скандала была попытка очистить свой имидж с помощью пиара на благотворительности медикаментами в зону АТО, однако волонтёров это не впечатлило. При этом, отказ от поддержки воинов АТО был даже не столько позицией лично Доровского, сколько хозяина компании Виктора Шишкина, голосовавшего за разрешение использования армии РФ на территории Украины и аннексию Крыма.

В 2014 году Александр Доровский баллотировался в народные депутаты Украины, и был уличен в подкупе избирателей по округу №169 в Харькове. Активисты зафиксировали на фото и видео факты раздачи пакетов “Здоровья” с лекарствами на встречах с избирателями. Доверенным лицом Александра Доровского на тех выборах был юрист семьи Доровских Дмитрий Жоравович – директор благотворительного фонда Александра Доровского с 2015 года. А с 2018 года он неожиданно стал начальником Юго-Восточного межрегионального управления АРМА. Жена главы фонда – судья Хозсуда Харьковской области. Семья "наблаготворила" на два Рейндж Ровера на общую сумму в 5,6 млн грн, несколько домов и квартир на сотни метров и участков на тысячи метров.

Витя в теме и в доле

С именем Жоравовича связана одна из самых масштабных схем "Здоровья" - отмывание более 167 млн долларов казахского "БТА Банка" через подконтрольную "Здоровью" прокладку "Евразия-Финанс", ликвидатором которого был Дмитрий Жоравович. Высокий суд Великобритании и украинский хозяйственный суд подтвердили, что украденные из казахского "БТА Банка" деньги проходили через счета не менее 15 компаний из разных стран и, в конечном итоге, направлялись на строительство фармзавода в Борисполе, который сейчас носит название "ФАРМЕКС ГРУПП" и формально принадлежит второму публичному лицу группы компаний "Здоровье" - Геннадию Хорунжему, а на самом деле – российским бенефициарам во главе с.. все тем же Шишкиным.

Ну, это все папины дела, может возразить читатель. Сын за отца не отвечает, даже если отец благодаря коррупционной связи засовывает сына в СБУ. Но в том-то и дело, что не только папины. Проиллюстрируем это утверждение данными реестров. Итак, выше уже было написано о связях Раисы Богатыревой и "Здоровья". Так вот, компании сына Богатыревой и компания, учредителем которой был Доровский-младший имеют общего соучредителя. Некий Валерий Карамавров владеет ООО "Фармацевтическая компания "Синбиас Фарма" , которая контролируется Александром Богатыревым, и одновременно является собственником компании "Эталон-2000", основанной нынешним главой УСБУ в Одесской области.

Ну и связь Виктора Доровского с уже упомянутым выше адвокатом и решалой "Здоровья" и чиновником АРМА Дмитрием Жоравовичем. Их компании объединяет общий управляющий. Некий Артем Лобойко является директором компании Жоравовича "Дарвина-20" (ранее – "Юрстатус") и компании, основанной Виктором Доровским – "Эталон-2000". Так что сын всегда был в теме и в доле.

А на новом посту в УСБУ ждем от сына конструктивных и решительных шагов по серьезному расширению рынка поставок наркотических препаратов производства "Здоровья" в лечебные учреждения и аптеки, как минимум, Одесской области. Неминуемых и сокрушительных побед на областных тендерах харьковских фармацевтов и позорного бегства конкурентов. И может, чем черт не шутит, не только в Одесской области. Ведь не зря в марте суд восстановил в должности люстрированного Верхогляда и обязал государство выплатить ему 2,45 млн грн. Хоть эта жалкая сумма и не отражает упущенную выгоду генерала.