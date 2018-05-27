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Число убитих зросло: з'явилися подробиці розгрому терористів на Донбасі

8.5тЧитати новину російською

Число убитих 26 травня терористів на Донбасі різко зросло.

Всього за добу українським воїнам вдалося знищити дев'ять ворогів і ще сімох поранити. Про це повідомив представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубець.

За даними розвідки, в суботу було знищено командно-спостережний пункт батальйону 4-ї окремої мотострілкової бригади противника в районі населеного пункту Жолобок. Ворогові нанесені втрати - чотирьох окупантів знищено та п'ять отримали поранення.

Активні бойові дії протягом доби тривали також у районах населених пунктів Луганське, Південне, Красногорівка, Кам'янка, Широкино.

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У цілому за добу противнику було нанесено втрат: дев'ять окупантів знищено та семеро отримали поранення.

Під час бойових дій за минулу добу, в загальному, загинув один і отримали поранення чотири українських військовослужбовців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео, як артилерія ООС розбила позиції росіян на Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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