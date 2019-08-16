Чіпляється за життя: на Львівщині трапилася моторошна ДТП з дитиною

У Львівській області водій збив 8-річного школяра-велосипедиста. Хлопчик був доправлений у лікарню у критичному стані.
ДТП трапилася 15 серпня у селищі Рудне. Учень 2 класу Богдан Босий потрапив під колеса ВАЗа. Як повідомила OBOZREVATEL начальниця ГУНП Львівщини Світлана Добровольська, авто керував 54-річний чоловік.
"Аварія трапилася, коли водій здійснював заїзд у двір", – зазначила вона.
Усі обставини пригоди наразі з'ясовуються.
8-річний Богдан Босий
Facebook Тетяни Кабан
В результаті ДТП Богдан отримав множинні травми і був доправлений у лікарню. Волонтер Тетяна Кабан написала у Facebook, що стан дитини дуже важкий.
"Нещодавно ми збирали гроші на операцію для Босого Андрійка, який проживає у Рудному. Діагноз – ДЦП. Операцію зробили. Але у нас нова біда, старшого брата Босого Богдана збила машина. Зараз він у реанімації на Орлика у дуже важкому стані", – написала вона.
ДТП трапилася у селищі Рудне
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області 14 серпня зіткнулися три легкових автомобілі. Травми різного ступеня тяжкості отримали семеро осіб, зокрема двоє дітей.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".