Чіпляється за життя: на Львівщині трапилася моторошна ДТП з дитиною

У Львівській області водій збив 8-річного школяра-велосипедиста. Хлопчик був доправлений у лікарню у критичному стані.

ДТП трапилася 15 серпня у селищі Рудне. Учень 2 класу Богдан Босий потрапив під колеса ВАЗа. Як повідомила OBOZREVATEL начальниця ГУНП Львівщини Світлана Добровольська, авто керував 54-річний чоловік.

"Аварія трапилася, коли водій здійснював заїзд у двір", – зазначила вона.

Усі обставини пригоди наразі з'ясовуються.

8-річний Богдан Босий Facebook Тетяни Кабан

В результаті ДТП Богдан отримав множинні травми і був доправлений у лікарню. Волонтер Тетяна Кабан написала у Facebook, що стан дитини дуже важкий.

"Нещодавно ми збирали гроші на операцію для Босого Андрійка, який проживає у Рудному. Діагноз – ДЦП. Операцію зробили. Але у нас нова біда, старшого брата Босого Богдана збила машина. Зараз він у реанімації на Орлика у дуже важкому стані", – написала вона.

ДТП трапилася у селищі Рудне Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області 14 серпня зіткнулися три легкових автомобілі. Травми різного ступеня тяжкості отримали семеро осіб, зокрема двоє дітей.

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