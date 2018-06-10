Чиновники в долі: стала відома нова афера з нерухомістю

В Україні з'явився новий вид афери, коли близький родич громадянина може переписати на себе нерухомість.

Подібну схему намагалися використовувати шахраї, які хотіли відібрати квартиру померлої півроку тому співробітниці телеканалу "1+1" Марії, передає ТСН.

На квартиру покійної в центрі Києва почав претендувати 88-річний житель окупованого смт Біле Луганської області Заплавський Михайло Семенович. Заява нібито була написана в Києві у приватного нотаріуса місяць тому. У той же час, кровних родичів у жінки немає.

"Нам в будь-якому випадку сказали, що потрібно відкрити спадкову справу, тому що, якщо не відкриємо її, квартира на 95% піде через якусь шахрайську схему", - розповіла краща подруга померлої Тата Воронова.

"У дівоцтві Маша була Заплавською... Це прізвище чоловіка мами в першому шлюбі, який до Маші не мав відношення. Перший чоловік народився в смт Біле Луганської області. Я так розумію, якщо цей Запласький Михайло Семенович і існує, то його не просто знайшли в цьому населеному пункті. Напевно, на підставі цього вони і будуть якось підробляти документи", - припустила Воронова.

Приватним нотаріусом в Києві виявився Олександр Гнидюк, що раніше фігурував в справах про шахрайство і підробку документів. Він розповів, що пенсіонер заяву про відкриття спадкової справи відправив у державну нотаріальну контору. Справу завів нотаріус Майданник.

"Йому поштою надійшов лист, в якому була заява, завірена нотаріально про відкриття спадкової справи. Я такий-то є дядьком померлого такого-то. Прошу відкрити спадкову справу. І копія свідоцтва про смерть. Зворотною адресою була адреса цієї квартири. Ніяких інших контактів не було", - зазначила Воронова.

Однак джерела в Держприкордонслужбі сказали, що Заплавський за весь час конфлікту не перетинав лінію розмежування. Пізніше стало відомо, що дідусь помер ще 11 років тому.

Журналісти припускають, що до афери причетні державні органи, оскільки у зловмисників був такий доступ до інформації.

"Ці банди ставлять своїх суддів. У них є люди і в СБУ, і в прокуратурі, в поліції. А тим більше в Міністерстві юстиції", - розповів про роботу чорних нотаріусів юрист Олег Веремеєнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Київська міськрада затвердила план створення та оновлення містобудівної документації, який дозволить ввести в експлуатацію незаконно побудовані житлові комплекси.