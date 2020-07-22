Чиновники "Укрзалізниці" вкрали десятки мільйонів на запчастинах з Росії

Олексій Тітофф Розслідування 15:33, 22.07.2020 Оновлено: 15:35, 22.07.2020

В АТ "Укрзалізниці" протягом 2018-19 років глави департаментів та структурних підрозділів розкрадали гроші через закупівлю неякісних запчастин з Росії.

Як повідомляє пресслужба СБУ, такі дії створювали загрозу стабільному функціонуванню залізничних перевезень в Україні.

Спецслужби встановили, що чиновники в змові з комерсантами допомагали їм перемагати в тендерах, не дивлячись на те, що "підрядники" не мали відповідних дозволів і сертифікатів на здійснення ремонту колісних пар для пасажирських вагонів.

Вилучені печатки

"Вони також поставляли запасні частини неналежної якості та невідомого походження, завезені контрабандним шляхом з РФ. Загальна сума контактів склала майже 200 млн гривень. При цьому, шляхом масштабних фальсифікацій обсягів виконаних робіт фігурантами провадження з використанням суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності близько 50 млн гривень переведені в готівку і привласнені", – йдеться в повідомленні.

Вилучені гроші

В СБУ відзначили, що в п'яти областях було проведено 27 обшуків в структурних підрозділах "Укрзалізниці", виробничих і офісних приміщеннях і місцях проживання фігурантів. В ході обшуків було вилучено 65 тисяч доларів, понад 2 млн гривень, печатки комерційних структур, залучених в корупційні схеми.

Обшук СБУ
Неякісні запсчасті

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України та Державна фіскальна служба влаштували обшуки на ряді об'єктів "Укрзалізниці".

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