Хотів продати ліцензію: чиновник НБУ попався на великому хабарі. Фото

У вівторок, 29 жовтня, в Києві затримали головного спеціаліста Національного банку України за спробою заволодіти 50 тисячами доларів, які він вимагав у підприємця за ліцензію на обмін валюти.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначену суму підозрюваний вимагав від директора приватного підприємства, яке здійснює діяльність з обміну валюти, за сприяння в отриманні безстрокової Генеральної ліцензії НБУ на такі послуги.

У Києві з хабарем затримали чиновника НБУ Пресслужба прокуратури Києва

Чиновник НБУ вимагав 50 тисяч доларів за ліцензію Пресслужба прокуратури Києва

У Києві з хабарем затримали чиновника НБУ Twitter блогера Krus

Під час передачі частини обумовлених коштів у сумі 40 тис. доларів США службовця банку затримали біля будівлі НБУ на Печерську.

Затриманому готують повідомлення про підозру за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (замах на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах) КК України.

Чиновник НБУ попався на великому хабарі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня Генеральна прокуратура України затримала чиновника регіонального відділення Фонду державного майна при отриманні 30 тисяч доларів неправомірної вигоди.

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