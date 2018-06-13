"Ми хлібчик печемо": як олігарх Путіна проривається в Україну

У центрі Києва скандальний російський бізнесмен Герман Стерлігов відкриває свій хлібний магазин. Керуватиме ним українська сім'я - Володимир та Ірина Дзюби. Радикали вже зірвали банер з хлібного магазину зі згадуванням Германа Стерлігова, і обіцяють не дати відкрити в столиці жодного подібного закладу.

OBOZREVATEL дізнався про те, чим займаюється одіозний путінського олігарх і його поплічники в Україні.

Як розповіли нам господарі магазину, послідовники Стерлігова, в їхніх планах - пошив цнотливого одягу для жінок. Самі "стерліговці" облаштувалися в Чернігівській області, в селі Ясна Поляна. Запевняють, що займаються виключно вирощуванням гречки і вівса, виготовленням хліба і вина.

Банер "Хліб за рецептами Германа Стерлігова" зірвали Соцмережі

Шиють цнотливий одяг

Незважаючи на те, що представники націоналістів зривають вивіску магазину, поплічники Стерлігова зупиняти бізнес поки не збираються. Крім магазину з селянським хлібом, медом, сиром вони збираються торгувати одягом.

Тому зараз представники Стерлигова шукають швачок. Ми подзвонили їм під виглядом швачки і запропонували свої послуги. "У нас є невелика майстерня на Оболоні. Точніше це модельний будинок. Там є професійні машинки. Шити доведеться цнотливий жіночий одяг. Цнотливий означає довгі в підлогу спідниці і сукні, з довгими рукавами, закриті. Блузки теж", - розповіла нам жінка по телефону.

Робота має бути відрядна. За кожне зшите плаття обіцяють платити 300-500 грн, блузку - 300-400 грн. "Все залежить від складності, якщо рюші, волани, то платитимуть більше. А чоловічий одяг ви зможете шити? Сорочки теж можна", - повідомили нам.

На Хрещатику хотіли продавати цнотливий одяг Соцмережі

Єдина умова для швачки - не мати шкідливих звичок. "Ви, сподіваюся, не курите і не вживаєте?" - уточнили у нас.

Місцева влада їх любить

Свої ідеї Герман Стерлігов почав впроваджувати в Україні давно. Ще у січні 2014 року він побував у Шостці, де презентував і дарував книги свої і своєї дружини Олени "Чоловіком бита". Зустріч проходила просто у будівлі райадміністарціі.

А прихильники Стерлігова вже давно облаштувалися у Чернігівській області, в селі Ясна Поляна, де розвивають свої селянські поселення. Місцева влада їх активно підтримує.

Ірина та Володимир Дзюби Соцмережі

"Вони працюють у нас на землі, хороші люди, щось там вирощують. Щоправда, є конфлікти з місцевими. Знаєте, це коли село Ясна Поляна було закинуте, все бур'яном поросло, нікому не потрібне було. А вони прийшли, почали працювати, так місцеві тепер кричать, що у них землю забирають", - сказали у Новгород-Сіверській адміністрації.

У сільраді села Бучки, до якого і відноситься Ясна Поляна, Дзюб теж нахвалюють. "Вони облагороджують територію, будують паркан. Ось плани свої приносили, будиночки збираються будувати, мабуть, туристичний центр буде. Пилораму ставити збираються. В тому селі крім них тільки одна сім'я живе, більше там нікого немає. Вони людей наймають на роботу. А люди їм конфлікти через землю влаштовують, б'ються", - розповіла чергова в сільраді.

"Нам нікуди не подітися від "Київської Русі"

OBOZREVATEL зв'язався з Іриною Дзюбою і поцікавився, які у них з чоловіком відносини з Германом Стерліговим і як вони ставляться до його ідеї "Київської Русі" - об'єднання України та Росії.

Ірина Дзюба Соцмережі

"Ми зі Стерліговим познайомилися як селяни, він теж селянин. За його рецептом печемо хлібчик, це він рецепт знайшов. Сюди він не приїздить, ми просто спілкуємося. Я більше з його дружиною, Оленою Іванівною. У неї є модельний будинок з пошиття цнотливого жіночого одягу, хусточки там всякі. Говоримо про онуків, дітей. Я жінка, моя справа город, в політику не лізу ", - запевнила нас Ірина Дзюба.

Хоча "Київську Русь" підтримує. "Але ж це наша історія, нікуди ми від неї не подінемося. Ви знаєте, що "Київська Русь", як пишуть історики, назва кабінетна. Насправді була Русь, і ми всі пішли від русичів. Це історія, не ми її придумали, і нікуди від неї не подінемося", - вважає Ірина Дзюба.

Також Ірина запевняє, що ніякий туристичний комплекс вони тут будувати не збираються. "Це все наші господарські будівлі, сушарки, пекарня, я ось цілющими травами займаюся. Це наше православне християнське господарство. Ми все вирощуємо вручну, гречку, овес сіємо, самі борошно робимо, печемо хліб, робимо вино. Все їмо самі, а надлишками пригощаємо".

Що стосується конфліктів з місцевими, то Дзюба запевняє, що у них все спокійно. "Є кілька п'яниць, яким не подобається, що ми сюди приїхали, мовляв, чужі. А в адміністрації нас дуже підтримують. Вони теж вважають, що люди повинні на землю повертатися, а не по закордонах їздити", - каже Дзюба

Щоправда, запевняє, що радикали не дають їм відкрити свій магазин у Києві. "Крамничку відкрити не дають, вона у нас перша. Але на все воля Божа".

В організації С-14 говорять, що уважно стежать за магазином "хліба за рецептами Германа Стерлігова". "Коли ми там були, всередині нікого не було. Ми відкрити його не дамо, поговоримо з власниками офісного приміщення, такі магазини у Києві працювати не повинні. Палити не будемо, будемо намагатися пояснити, що це не просто хлібом торгують", - сказав член організації Маркіян.

Такі вивіски з'являються в магазинах "Хліб Стерлігова" Соцмережі

Хто такий Стерлігов

Сам 52-річний Герман Стерлігов у 2014 році активно підтримував бойовиків на Донбасі. Називав їх ополченцями і закликав підривати лінії електропередач, щоб боротися з "бандерівцями". А також заявляв, що готовий прийняти громадянство "ЛНР".

Він один зі співзасновників першої товарної біржі "Аліса" в Росії. Після того, як він невдало балотувався то в губернатори Красноярського краю, то в мери Москви, у 2004 році він залишив Москву, а у Підмосков'ї і Тверській області йому виділили 37 га землі, де він зайнявся сільським господарством і заснував громадську організацію "Слобода". Закликав туди приїздити православних росіян і селитися. У 2008 році повернувся до Москви і заснував антикризовий торгово-розрахунковий центр - товарну біржу, де розрахунки проводилися товаром. Успіху вона не мала.

Стерлігов є противником абортів і гоління бороди. А кіно і театр вважає школою диявола.

Стерлігов був у Шостці взимку 2014 року Соцмережі

У Росії Стерлігова вважають прихильником радикальних націоналістичних поглядів, його звинувачували у тому, що на території його земель проводили свої навчання заборонені радикальні націоналісти. Сам бізнесмен запевняє, що ніякого бізнесу у нього немає, а гроші він заробляє виключно випіканням хліба. І має грошей настільки багато, що йому вистачає на те, щоб жити в дорогих готелях.

У Росії Стерлігов відкрив мережу своїх магазинів "Хлібна лавка Германа Стерлігова". Щоправда, прославилися вони не хлібом. Крім того що там продавали різки для дітей, там з'являлися провокативні вивіски: "П*расам вхід заборонено".

До речі, сама Ірина Дзюба з Ясної Поляни дуже часто на своїй сторінці в соцмережі постить висловлювання Германа Стерлігова. Наприклад, останнє: "У Росії вже тисячі людей розмістили на своїх закладах таблички "содомітам вхід заборонений" або "п*расам вхід заборонений". Ми публікували безліч таких фотозвітів з табличками на магазинах, ресторанах, турбазах у соцмережах. Але педерастичні російські ЗМІ, звісноЮ про це мовчать, вдаючи, що це, мовляв Стерлігов один такий. Нас багато і буде ще більше. Боягузтво йде, поступаючись місцем сміливості. Слава Ісусу Христу! Герман Стерлігов".

Самі магазини не користуються особливою популярністю, росіяни скаржаться на високі ціни в них.

В Україну Стерлігов раніше приїздив часто, дружив із сином Ганни Герман, Миколою, який раніше очолював МНС. Міркував про екологію і об'єднання України і Росії зі столицею у Києві.