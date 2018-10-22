Чим керувався керченський стрілець: озвучено важливий нюанс

Студент Владислав Росляков, який влаштував стрілянину у коледжі в окупованій Керчі, діяв не через національні чи конфесійні мотиви.

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін на своїй сторінці у Facebook, відзначивши негативний вплив популяризації насильства у світі.

"Чотири роки тому Росія вирвала Крим із глобального і глобалізованого. Але повністю ізолювати його від світу вона не змогла. Від того самого світу, в якому підліткове насильство і розстріли людей стають звичною реальністю", — уточнив він.

Казарін нагадав трагедію, яка сталася у штаті Колорадо (США) у школі "Колумбайн", коли двоє учнів старших класів вбили 13 людей і поранили ще 23. Потім були розстріли у Вірджинському політехнічному інституті, початковій школі Сенді-Хук і в середній школі Марджорі Стоунман Дуглас. Сумарна кількість загиблих перевищила 50 осіб.

"Але загальною стає не лише дискусія про насильство. Загальним подекуди стає саме насильство. Світ став глобальним — і ця глобальність поширюється не тільки на те, що нам подобається", — додав журналіст.

За його словами, справедливо говорити, що до анексії у Криму подібного не було.

"І це правда. Але ця риторична формула здатна причесати наші емоції, а не логіку. Керченський вбивця не керуватися національним, конфесійним або світоглядним при виборі своїх жертв. Безсистемність цієї трагедії змушує думати лише про те, що від умовного "колумбайна" сьогодні не захищений ніхто. Ми можемо сподіватися на неповторення подібного. Але ніхто не може цього гарантувати", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею та саморобними вибуховими пристроями і почав розстрілювати всіх, хто траплявся йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки у приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 особи і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.