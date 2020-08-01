Чійгоз: проблема води в Криму – многоходовка Путіна

Президент Росії Володимир Путін використовує проблему води в Криму у власних політичних цілях.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив народний депутат від партії "Європейська солідарність", заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чійгоз.

"Для окупанта вода – це тиск на Україну. Мобілізація свого електорату, суспільства проти "ворога" – українців. Мовляв, у нас труднощі, вони повинні… Це така многоходовка з боку Путіна", – сказав він.

За оцінками нардепа, ситуація з водою в окупованому Криму погіршується щодня. "Те, що вони не зможуть без дніпровської води з цієї ситуації вийти, це однозначно", – додав він.

В цьому контексті Чійгоз підкреслив, що "для нас вода – зброя проти окупантів. Треба бути готовими до того, щоб тиснути на ворога і підключати наших партнерів. Але, на жаль, зараз ми йдемо в іншому напрямку – коли Путін у нас не ворог, а партнер", – зауважив він.

Відповідаючи на запитання, чи готовий корінний народ – кримські татари – страждати внаслідок браку води, заступник глави Меджлісу запевнив, що готовий. "Наші кажуть, що страждання почалися з 2014 року, з моменту окупації. Тому ми будемо триматись. Ми одного бажаємо – щоб Україна і світ визволили нас від окупанта", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, в анексованому Росією Севастополі обміліло Чорноріченське водосховище. Площа водного дзеркала у Байдарській долині, де розташоване основне джерело водопостачання Севастополя, значно зменшилася за останні півтора місяці.