Чиї ж Львів і Рівне? У Польщі оскандалилися із картою на поїзді

У Польщі українські міста Львів та Рівне зобразили своїми на одному з поїздів.
Відповідні фотографії оприлюднив на своїй сторінці в Facebook Саша Ком’яхов, розповівши, що на транспортний засіб нанесли малюнок у вигляді карти.
"Расово-благонадійне ностальджи на електричках Польщі. Львів – їхній, Рівне – їхнє, Вільнюс – їхній", – прокоментував автор знімків.
У Польщі Львів і Рівне привласнили собі
Фото: Саша Ком’яхов
У коментарях з гумором відреагували на скандальне привласнення української землі. Також порадили українцям вчинити у такий спосіб із польськими містами.
"А Врослав скромно прикрили елементами дизайну", "Потрібно УЗ зробити таке з Ряшевим, Перемишлем і Любліном", – відреагували користувачі.
У Польщі розмалювали поїзд
Фото: Саша Ком’яхов
Поїзд із картою, на якій Львів і Рівне – Польща
Фото: Саша Ком’яхов
Скандальна карта зі Львовом і Рівне в складі Польщі
Фото: Саша Ком’яхов
Польський поїзд із картою
Фото: Саша Ком’яхов
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2015 році у Польщі вже був скандал із картою. Тоді в рекламному буклеті Поморського воєводства помилково надрукували Україну, розділивши її навпіл.
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