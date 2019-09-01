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Чиї ж Львів і Рівне? У Польщі оскандалилися із картою на поїзді

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У Польщі українські міста Львів та Рівне зобразили своїми на одному з поїздів.

Відповідні фотографії оприлюднив на своїй сторінці в Facebook Саша Ком’яхов, розповівши, що на транспортний засіб нанесли малюнок у вигляді карти.

"Расово-благонадійне ностальджи на електричках Польщі. Львів – їхній, Рівне – їхнє, Вільнюс – їхній", – прокоментував автор знімків.

У Польщі Львів і Рівне привласнили собі

У Польщі Львів і Рівне привласнили собі

Фото: Саша Ком’яхов

Новини
"Сполучені Штати Московії": Гопко затролила рупорів Путіна через скандал із картою

У коментарях з гумором відреагували на скандальне привласнення української землі. Також порадили українцям вчинити у такий спосіб із польськими містами.

"А Врослав скромно прикрили елементами дизайну", "Потрібно УЗ зробити таке з Ряшевим, Перемишлем і Любліном", – відреагували користувачі.

У Польщі розмалювали поїзд

У Польщі розмалювали поїзд

Фото: Саша Ком’яхов

Поїзд із картою, на якій Львів і Рівне – Польща

Поїзд із картою, на якій Львів і Рівне – Польща

Фото: Саша Ком’яхов

Скандальна карта зі Львовом і Рівне в складі Польщі

Скандальна карта зі Львовом і Рівне в складі Польщі

Фото: Саша Ком’яхов

Польський поїзд із картою

Польський поїзд із картою

Фото: Саша Ком’яхов

Чиї ж Львів і Рівне? У Польщі оскандалилися із картою на поїзді
Чиї ж Львів і Рівне? У Польщі оскандалилися із картою на поїзді

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2015 році у Польщі вже був скандал із картою. Тоді в рекламному буклеті Поморського воєводства помилково надрукували Україну, розділивши її навпіл.

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Тема
Україна Польща
Місце
Польща
Тег
скандали
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Какой скандал! Внаукраина уже вызвала польского пана посла и вручила ему ноту протеста?)))
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Поляки в будущее заглянули.
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Serov Oleg
Serov Oleg
готовят свидо-майданутую ско.тину к неизбежному....
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