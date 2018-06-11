Чигарі під контролем ЗСУ: в ОБСЄ заявили про "ще більше насильство та розруху"

У СММ ОБСЄ заявили, що після взяття під контроль ВСУ населеного пункту Чигарі Донецкої області життя місцевих жителів стало набагато гірше.

"Вулиці спорожніли після того, як багато жителів були змушені бігти в сусідні Торецьк і Горлівку. Ті, хто вирішив залишитися, страждають через відсутність товарів першої необхідності і звикають до нових сусідів, оскільки військовослужбовці Збройних сил України, присутні зараз майже на кожній вулиці, займають житлові будинки і споруджують військові позиції у дворах деяких з них", - сказано в повідомленні на офіційній сторінці Facebook.

Як стверджується в ОБСЄ, "за словами жителів Чигарев, нова ситуація принесла в селище ще більше насильства і розрухи":

"У цих будинках проживали близько 150 жителів, проте зараз практично жодного будинку вже не впізнати - напівзруйновані, згорілі дотла, багато кинуті або зайняті військовими. Ні в одному з них як і раніше немає електрики, лише в кількох є проточна або питна вода" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня Об'єднані сили взяли під контроль Чигарі.