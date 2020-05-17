Чи носять у ЗСУ маски і хто платить за лікування: Наєв розповів про ситуацію з COVID-19

У зв'язку з епідемією COVID-19 українські військові на передовій також зобов'язані носити захисні маски.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів командувач Об'єднаними силами ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Військовослужбовці, як і всі громадяни України, повинні дотримуватися карантинних заходів", – підкреслив він.
Наєв зазначив, що військовим в зоні ООС маски потрібні також для того, щоб убезпечити їх під час контакту з особовим складом інших військових частин або з цивільним населенням під час відвідування місць торгівлі в населених пунктах.
"Щодо військових, які служать на передових позиціях, то вони і так знаходяться в самоізоляції. І застосування ними масок там залежить від обстановки", – розповів генерал-лейтенант.
Наєв додав, що в разі захворювання військовослужбовців або працівників ЗСУ всі лікуються і отримують допомогу за рахунок держави.
Сергій Наєв
Антикор
Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про 28 випадків захворювання на коронавірус в лавах ЗСУ.
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