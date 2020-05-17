Головна Новини
18 травня • оновлено в 02:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Чи носять у ЗСУ маски і хто платить за лікування: Наєв розповів про ситуацію з COVID-19

3.5т
Читати матеріал російською

У зв'язку з епідемією COVID-19 українські військові на передовій також зобов'язані носити захисні маски.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів командувач Об'єднаними силами ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Військовослужбовці, як і всі громадяни України, повинні дотримуватися карантинних заходів", – підкреслив він.

Наєв зазначив, що військовим в зоні ООС маски потрібні також для того, щоб убезпечити їх під час контакту з особовим складом інших військових частин або з цивільним населенням під час відвідування місць торгівлі в населених пунктах.

"Щодо військових, які служать на передових позиціях, то вони і так знаходяться в самоізоляції. І застосування ними масок там залежить від обстановки", – розповів генерал-лейтенант.

Наєв додав, що в разі захворювання військовослужбовців або працівників ЗСУ всі лікуються і отримують допомогу за рахунок держави.

Сергій Наєв

Сергій Наєв

Антикор

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про 28 випадків захворювання на коронавірус в лавах ЗСУ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Коронавірус
Особа
Сергій Наєв
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 291.

    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • В Іспанії рекордно впала смертність від коронавірусу – найнижча за 2 місяці.

  • Вчені назвали джерелом походження COVID-19 не ринок в Ухані, а людину.

  • Імунолог попередив Україну про інфекції, страшніші за коронавірус. Світу загрожує нова пандемія.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги