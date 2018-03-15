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Не Парубій: Савченко заявила, що помилилася, і назвала організатора снайперів на Майдані

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Позафракційний нардеп Надія Савченко заявляє, що вибачається перед главою Верховної Ради Андрієм Парубієм за висунуті раніше звинувачення в організації снайперів на Майдані.

"Я не пам'ятаю, що я сказала, але якщо я назвала ім'я Парубія, прошу вибачення. Я мала на увазі Пашинського (нардеп від "Народного фронту. - Ред.)", - заявила вона після допиту в СБУ у кулуарах парламенту.

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Зазначимо, що раніше в ГПУ заявили, що Пашинський є фігурантом справ Майдану.

Так, Генеральна прокуратура України почала розслідувати обставини, при яких під час подій на Євромайдані 18 лютого 2014 року було виявлено у невідомих гвинтівка з оптичним прицілом.

Мова йде про відомий епізод, коли в натовп мітингувальників в'їхав автомобіль, у якому після його зупинки демонстранти виявили гвинтівку з оптичним прицілом. Відразу після цієї знахідки на місце події з'явився Пашинський і знаками наказав людям, які його супроводжували, сісти в машину і виїхати з місця подій.

В ухвалі суду йдеться, що в "багажному відділенні автомобіля знаходився належить йому (мається на увазі власник машини. Ред.) Карабін "NorincoCQ-A", калібру 223 rem (5,56 мм) і боєприпаси до неї".

Нагадаємо, раніше перед допитом у Службі безпеки, Савченко заявила, що особисто бачила, як на Майдані "нардепи" привозили зброю протестувальникам, а нібито Парубій заводив снайперів у готель "Україна".

Як повідомляв "Обозреватель", 15 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є незаперечні докази, що Савченко особисто готувала терористичний акт у будівлі Верховної Ради.

Пізніше в парламент було внесено подання на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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Теми
євромайданРозстріли на Майдані
Особи
Надія СавченкоАндрій ПарубійСергій Пашинський
Місце
Україна
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