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/Розслідування

"Не останні втрати": волонтер попередив про нові удари на Донбасі

1.1тЧитати матеріал російською

У червні та липні активність бойових дій у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі традиційно зростає. Зараз над українською територією фіксується велика кількість ворожих БПЛА.

Це може свідчити про підготовку нових ударів по позиціях ЗСУ, повідомив в ефірі ObozTV колишній військовий розвідник, волонтер і співробітник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

"БПЛА літають не просто так, вони хочуть щось розвідати і відкрити вогонь на ураження. Загалом усі військові до цього готові. Думаю, що в червні з нашого боку і з боку терористів – це не перші й не останні втрати", – спрогнозував Римарук, коментуючи загострення ситуації на Донбасі.

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Він розповів про ситуацію навколо населеного пункту Новолуганське в зоні відповідальності батальйону "Азов", який зазнав втрат у ніч на 7 червня.

"Обстріл розпочався десь опівночі й тривав майже до 2 ночі, – зазначив волонтер. – Але за останні 1,5 місяця в цьому напрямку ворог теж зазнав дуже великих втрат. Батальйон не щадить і на всі провокації відповідає адекватно".

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На його думку, загострення ніяк не може бути пов'язано з тим, що Росія нібито "частково втратила контроль над своїми найманцями", як заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія втратила контроль? Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Вона не може втратити контроль. На окупованій частині території України перебувають понад 120 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Ну як Росія може втратити контроль над своїми кадровими офіцерами? Це неможливо. Це маразм. Вони не можуть втратити контроль над власними військами", – наголосив Римарук.

Червень і липень – одні з найактивніших місяців у зоні ООС

Червень і липень – одні з найактивніших місяців у зоні ООС

Facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 7 червня ситуація в районі проведення ООС на Донбасі значно загострилася. Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи біля Новолуганського в Бахмутському районі Донецької області із застосуванням артилерії.

У результаті за ніч на 7 червня двоє військовослужбовців загинули, ще восьмеро – отримали поранення.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Особа
Андрій Римарук
Місце
Україна
Теги
ООСвійнаарміяЗСУ
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
более 120 тысяч военнослужащих Российской Федерации.......СВIДОМЕ БИДЛО...это по численности около 8!!! мотострелковых дивизий!!!
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