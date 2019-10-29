Четверо знищені, 10 – в реанімації: у 'ДНР' підірвалися два авто з терористами

У мережі з'явилася інформація про те, що по дорозі в Новоазовськ на окупованому Донбасі загинули 4 терористи "ДНР" і ще 10 були важко поранені.

Підтверджуючий скріншот опублікував у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

У "ДНР" в їх загибелі звинуватили Об'єднані сили, заявивши нібито про потрапляння міни в два автомобілі з бойовиками.

У "ДНР" підірвалися два авто з терористами freeradio.com.ua

"Звичайно, треба трохи додати "героїзму" своїм братушаням і звинуватити у всьому воїнів ОС. Цікаво, чому ще про 203 мм калібр не написано? Як завжди бояришнік і своє мінне поле. Але сам факт: 3 квитки по 200 р. і 10 по 300 р. Мені дуже подобається. Не зупиняйтеся на досягненнях, купуйте квитки зі знижками у розповсюджувачів. Для Вас цілодобові акції", – прокоментував Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 27 жовтня загинули два терористи "ДНР" Денис Нянченко і Богдан Кучерук. У мережі їх ліквідацію зв'язали саме зі згаданим вибухом.

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