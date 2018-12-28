''Червоний прапор над Києвом'': у Росії замарили новою ''стратегічною'' метою

Одіозний "депутат" нелегітимної Держдуми РФ від анексованого Криму Андрій Козенко запропонував "підняти червоний прапор" в Києві.

Відповідне відео опублікував в мікроблозі в Twitter блогер Necro Mancer, а висловлювання викликало гнів українців (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Дуже важливо, що сьогодні є стратегічна мета – навести порядок, щоб справедливість запанувала. Сьогодні нам дуже важливо підняти червоний прапор перемоги в місті-герої Києві, у місті-герої Одесі. Люди на це чекають", – сказав "депутат".

У коментарях блогер КРИМський бандерівець нагадав, що Козенко, як і інші маріонетки Кремля, озвучує примхи Москви.

"Це зрадник з Криму. Вони всі відкривають роти по команді Кремля, озвучуючи його хворі примхи", – написав він.

"Увіткни цей прапор собі в ср*ку", "Про місто-герой Мінськ нічого не сказав, дивно", "Одеса і Київ у ваш російський рот не влізуть, фіноугри", "Не люди на це чекають. А ця свинособака чекає. Хоче царювати над нами, аж їсти не може. Привіт з Одеси", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські пропагандисти заявили, ніби сучасна Україна створена із захоплених шматків інших держав.