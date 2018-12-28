МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Червоний прапор над Києвом'': у Росії замарили новою ''стратегічною'' метою

5.3тЧитати матеріал російською

Одіозний "депутат" нелегітимної Держдуми РФ від анексованого Криму Андрій Козенко запропонував "підняти червоний прапор" в Києві.

Відповідне відео опублікував в мікроблозі в Twitter блогер Necro Mancer, а висловлювання викликало гнів українців (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Дуже важливо, що сьогодні є стратегічна мета – навести порядок, щоб справедливість запанувала. Сьогодні нам дуже важливо підняти червоний прапор перемоги в місті-герої Києві, у місті-герої Одесі. Люди на це чекають", – сказав "депутат".

Новини
''Святкуватимемо возз'єднання!'' Жириновський замарив злиттям України і Росії

У коментарях блогер КРИМський бандерівець нагадав, що Козенко, як і інші маріонетки Кремля, озвучує примхи Москви.

"Це зрадник з Криму. Вони всі відкривають роти по команді Кремля, озвучуючи його хворі примхи", – написав він.

"Увіткни цей прапор собі в ср*ку", "Про місто-герой Мінськ нічого не сказав, дивно", "Одеса і Київ у ваш російський рот не влізуть, фіноугри", "Не люди на це чекають. А ця свинособака чекає. Хоче царювати над нами, аж їсти не може. Привіт з Одеси", – написали користувачі.

''Червоний прапор над Києвом'': у Росії замарили новою ''стратегічною'' метою
''Червоний прапор над Києвом'': у Росії замарили новою ''стратегічною'' метою
''Червоний прапор над Києвом'': у Росії замарили новою ''стратегічною'' метою
''Червоний прапор над Києвом'': у Росії замарили новою ''стратегічною'' метою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські пропагандисти заявили, ніби сучасна Україна створена із захоплених шматків інших держав.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
50
15
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Напрасно он себя называет "люди". В Киеве есть процентов 20 пофигистов, которым все равно, и процентов 10 стариков и ущербных, которые тоскуют по вымышленному Союзу, но вот остальные 70% с удовольствием засунут эту тряпочку ему в задницу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Козоеб ваще берега попутал.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артемчук Виктор
Артемчук Виктор
Які ж вони примахані ті рашисти і зрадники разом з ними. Зайва хромосома мабуть діє
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги