У Чернівцях поліцейський на BMW збив світлофор і повис на паркані. Фото

Дар'я Дурова Розслідування 22:22, 12.09.2020

У Чернівцях поліцейський на особистому автомобілі BMW влаштував ДТП, протаранивши світлофор і на швидкості врізавшись в паркан приватного будинку.

У результаті машина зависла на огородженні. Інцидент, який стався в суботу, 12 вересня, підтвердила пресслужба поліції Чернівецькій області на своєму сайті.

ДТП сталася на вулиці Винниченка. Як зазначили в поліції, після зіткнення коп-водій втік, він не постраждав.

Місце аварії.
Facebook Sergey Geletа

Правоохоронці встановили, що винуватцем аварії став 31-річний співробітник одного з відділень поліції області. У момент скоєння ДТП правоохоронець знаходився поза службою.

За фактом аварії розпочато службове розслідування, копу загрожує звільнення з правоохоронних органів.

Водночас у поліції повідомили, що на місці ДТП водій відмовився від проходження експертизи на стан алкогольного сп'яніння.

Машина на паркані.
Facebook Sergey Geletа
ДТП влаштував співробітник поліції.
Facebook Sergey Geletа

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня після полудня в Києві сталася потрійна ДТП на вулиці Новокостянтинівській.

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