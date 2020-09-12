У Чернівцях поліцейський на BMW збив світлофор і повис на паркані. Фото

У Чернівцях поліцейський на особистому автомобілі BMW влаштував ДТП, протаранивши світлофор і на швидкості врізавшись в паркан приватного будинку.

У результаті машина зависла на огородженні. Інцидент, який стався в суботу, 12 вересня, підтвердила пресслужба поліції Чернівецькій області на своєму сайті.

ДТП сталася на вулиці Винниченка. Як зазначили в поліції, після зіткнення коп-водій втік, він не постраждав.

Правоохоронці встановили, що винуватцем аварії став 31-річний співробітник одного з відділень поліції області. У момент скоєння ДТП правоохоронець знаходився поза службою.

За фактом аварії розпочато службове розслідування, копу загрожує звільнення з правоохоронних органів.

Водночас у поліції повідомили, що на місці ДТП водій відмовився від проходження експертизи на стан алкогольного сп'яніння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня після полудня в Києві сталася потрійна ДТП на вулиці Новокостянтинівській.

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