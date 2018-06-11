Чернівецьку область хотіли "віддати" сусідові: СБУ перешкодила

Співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до однієї з громадських організацій в Чернівцях, представники якої розповсюджували матеріали, які можуть містити заклики до порушення територіальної цілісності держави.

Як повідомили в прес-центрі СБУ, представники організації під час публічного заходу в обласному центрі демонстрували картографічні зображення території Чернівецької області в складі так званої "Великої Румунії".

Дана інформація перевіряється в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 КК України.

Співробітники СБ України встановили, що опубліковані карти були виготовлені для пропаганди "святкування" на території України 100-річчя створення "Великої Румунії".

"Правоохоронці також зафіксували, що учасники громадської організації поширювали літературу, в якій можуть міститися заклики до відновлення так званої "історичної справедливості" через анулювання існуючих міжнародно-правових та міждержавних документів і "повернення" територій Північної Буковини, Північної Бессарабії і Південної Бессарабії до складу румунської держави", - сказано в повідомленні.

Досудове слідство і слідчі дії в офісних приміщеннях громадської організації тривають.

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