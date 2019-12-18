"Катували, забрали документи і гроші": бізнесмен розповів, як співзасновник "Карабаса" організував на нього напад

Бізнесмен Вадим Чернецький розкрив деталі розбійного нападу на нього, організованого, за словами потерпілого, колишнім партнером, співзасновником ресурсу з продажу електронних квитків Karabas.com Максимом Плахтієм.

"Він повністю керував усім процесом. Психічний тиск, тортури, душили, били, забрали ключі від машини, телефон, забрали документи, забрали гроші, викрали машину", – розповів Чернецький "112 Україна" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Проти нападників відкрили кримінальні провадження за фактами вимагання та викрадення автомобіля, але за час досудового слідства статтю Плахтію перекваліфікували на більш лояльну.

Крім того, за три роки судового слідства за фактом справу не слухали: засідання завжди переносили, наприклад, через часті випадки мінування будівлі суду.

Максим Плахтій і Вадим Чернецький Колаж

"Ми з потерпілим глибоко переконані, що це виключно дії самого Плахтія, спрямовані на уникнення кримінальної відповідальності", – вважає адвокат потерпілих Олександр Браницький.

"На черговому засіданні ми зустріли засновника відомого музичного фестивалю. Він розповів: Плахтій також винен був йому грошей і найняв людей для розправи", – додав він.

"На мій день народження. Два таких великих амбали з підрізаними вухами, ходили по клубу і намагалися мене знайти. Мені просто пощастило, що в цей день я був за містом. Мені дзвонили, погрожували, намагалися якісь гроші у мене взяти", – сказав засновник фестивалю Atlas Weekend Дмитро Сидоренко.

Тим часом термін притягнення Максима Плахтія до кримінальної відповідальності у справі Чернецького закінчився в листопаді цього року. Якщо ж прокуратура не перекваліфікує статтю – обвинувачений уникне покарання.

Раніше OBOZREVATEL писав про скандал із директором Karabas.com Максимом Плахтієм. Більш детально читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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