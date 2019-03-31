"Чергували біля окружної комісії": у Порошенка стверджують, що затримали тітушок від "Батьківщини"

У соціальній мережі з’явилися фото автобусів з невідомими молодиками, які кілька годин поспіль чергували біля окружної комісії №33, що в мікрорайоні Змичка, міста Кривий Ріг.

У криворізькому підрозділі Блоку Петра Порошенка "Солідарність" стверджують, що це тітушки від партії "Батьківщини", повідомляється на їхній сторінці у Фейсбук.

Групу чоловіків у кількості 30 осіб затримано поліцією та доставлено до Криворізького відділу поліції. Виявилося, що організатором молодиків стала та сама особа, яка організовувала приїзд та охорону однієї з кандидаток на пост президента України.

Правоохоронці встановлюють особи молодиків та з’ясовують, з якими незаконними цілями вони збиралися біля окружної комісії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо головні порушення на виборах президента України.

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