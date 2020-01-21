"Черговий розвод від "слуг": спливла нова скандальна деталь про призначення екс-адвоката Януковича в ДБР

Колишній адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександр Бабіков знав про своє призначення на посаду першого заступника Державного бюро розслідувань ще до оголошення відомством конкурсу на посаду.

Бабіков припинив свою адвокатську діяльність 28 грудня - за день до початку конкурсу. Про це написала народний депутат фракції "Голос" Олександра Устинова на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Нардеп звернула увагу на офіційну виписку з сайту ДБР і Національної асоціації адвокатів України.

Олександр Бабіков 24 Канал

"Тобто Бабіков припинив свою адвокатську діяльність ще до того, як конкурс був взагалі оголошений, хоча по закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" мав би це зробити у 3-денний термін після вступу на посаду. Але як бачите, був такий впевнений, що ще до конкурсу відмовився від своєі роботи і адвокатськоі діяльності! Мабуть чисто "випадково", з надією на майбутнє", – зазначила Устинова.

facebook.com/Ustinova Alexandra

facebook.com/Ustinova Alexandra

За її словами, конкурс на посаду заступника голови ДБР було проведено "під Бабікова" всього за три дні під час новорічних свят.

"І вуаля третє фото - брехня ДБР, керівництво якого почало робити вигляд, що конкурс оголосили саме 28 грудня а не 29, хоча це суперечить їх же офіційному документу", – підкреслила нардеп.

facebook.com/Ustinova Alexandra

Раніше OBOZREVATEL писав, що адвоката експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександра Бабікова призначили на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової.

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