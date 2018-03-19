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"Черговий авантюрист": до Криму прибув депутат Бундестагу

1.7тЧитати новину російською

У окупований Крим нелегально прибув німецький депутат від фракції "Альтернатива для Німеччини" Ульріх Ейме.

Про це в Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Дипломат також закликав уряд Німеччини вплинути на німецьких політиків.

"Черговий німецький політичний авантюрист Ульріх Ейме нелегально пробрався в анексований Крим. Закликаємо федеральний уряд, накінець, заборонити такі вояжі німецьких громадян, а керівництво фракції AfD в Бундестазі - відгородитися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії", - сказано в повідомленні.

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Ульріх Ейме

Sachsen Depesche

Нагадаємо, раніше Крим відвідали німецькі ультраправі депутати. Після чого Мельник заявив, що звернеться зі скаргою до Бундестагу.

Як повідомляв "Обозреватель", пізніше німецький депутат, що відвідав Крим заговорив про погрози від влади України.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Андрій Мельник
Місце
Німеччина
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