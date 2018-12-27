ІДІЛ на Донбасі: журналіст викрив гучну брехню The Times

Опублікована стаття в американській газеті Тhe Times про те, що в українській армії воюють чеченські бойовики ІДІЛ, є черговим кремлівським фейком.

Таким чином, російська пропаганда через західні медіа намагається нав'язати світу, що Україна – соратниця терористів, повідомив у блозі на OBOZREVATEL український журналіст Олександр Демченко.

"Журналіст, який написав цю замітку, Марк Беннеттс – британський фрілансер, останні 15 років живе в Москві. Він узяв коментарі у якихось людей, які називають себе бійцями неназваного батальйону. Один із них Мансур. Легко вигадати таке ім'я, якщо згадати про один із чеченських ватажків - Шейху Мансурі. Ці вигадані персонажі розповідають про свої тренування в таборах ІДІЛ на Близькому Сході, про нелюбов до Путіна і його режиму. Ось так Росія намагається нав'язати міжнародній спільноті, що Україна – соратниця ІДІЛ", – обурився журналіст.

Демченку здалося дивним, що цих бойовиків британський фрілансер знайшов недалеко від Маріуполя, який багатьма експертами розглядається як першочергова ціль на шляху до подальшої окупації території України.

ІДІЛ

"Саме Маріуполь російські війська намагаються зімкнути в кільце – як з суші, так і з моря. І що ці "чеченські бойовики із ІДІЛ" і британський журналіст, готовий про них написати, опинилися там випадково? Звичайно, що ні. Тим більше, що одні і ті ж фейки про уявних чеченців на Донбасі, які пройшли тренування в таборах ІДІЛ у Сирії і в Іраку, і яких потім неможливо визначити, час від часу з'являються і в російській пропаганді, і у впливових західних виданнях", – підсумував Демченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ останнім часом почали розганяти фейки про те, що в українських військових підрозділах на Донбасі воюють чеченські бойовики ІДІЛ.