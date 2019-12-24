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24 грудня • оновлено в 10:20
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"Черга до хунти": в мережі показали нові фото "мисливців" за українськими пенсіями з "ЛНР"

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У мережі з'явилися нові фото величезних черг жителів терористичної "ЛНР", які приїздять на вільну територію України за пенсіями.

Їх опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). На скріншоті одного з пабліків Луганщини зазначається, що знімки були зроблені у Станиці Луганській.

"Черги за соціальними виплатами від клятої "хунти". Зараз тут отримаємо, загорланимо "Слава Роіссі" і ще раз отримаємо в "дирляндії". Добре так влаштувалися, отримуючи подвійні соцвиплати і в більшості будучи ворогами України", – обурився захисник України.

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Черги за українськими пенсіями у Станиці Луганській

Черги за українськими пенсіями у Станиці Луганській

Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Штефан показав фото черг поблизу КППВ біля Станиці Луганської. На них також зазнімковані жителі тимчасово окупованих територій, які масово їдуть у вільну Україну за пенсіями.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В своё время некоторые русские начали включать дурака, и появились украинцы...
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Хо Хол
Хо Хол
Граждане Украины, вынужденные находиться на территории временно оккупированной тeppopистическими войсками РФ, получают заслуженную за десятилетия труда, пенсию. Что не так-то? Xpюканы, вы же этих людей вроде как освобождаете от российской агрессии.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие же вы скоты! Украина - страна-скот! Они за СВОИМИ пенсиями едут! Они их ЗАРАБОТАЛИ! Вы им должны! Вы поставили людей, стариков, в невыносимые условия и ещё смеётесь, издеваетесь. Как вас ещё земля носит. Просто ненавижу вас.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кристина Стефанова, мадам, скот - это лично Вы! Еще раз хочу обратить внимание читателей. Мало что может быть экзальтированной д у р ы, которая даже не пытается разобраться в сути проблемы, по поводу которой высказывается и т у п о ретранслирует все, что вкладывают ей в уши кремлевские п р о п а г а н д о н ы. ... Мадам, треснитесь от ненависти головой об стенку. Есть шанс, что от сотрясения хоть немного поумнеете
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