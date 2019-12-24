"Черга до хунти": в мережі показали нові фото "мисливців" за українськими пенсіями з "ЛНР"

У мережі з'явилися нові фото величезних черг жителів терористичної "ЛНР", які приїздять на вільну територію України за пенсіями.

Їх опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). На скріншоті одного з пабліків Луганщини зазначається, що знімки були зроблені у Станиці Луганській.

"Черги за соціальними виплатами від клятої "хунти". Зараз тут отримаємо, загорланимо "Слава Роіссі" і ще раз отримаємо в "дирляндії". Добре так влаштувалися, отримуючи подвійні соцвиплати і в більшості будучи ворогами України", – обурився захисник України.

Черги за українськими пенсіями у Станиці Луганській Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Штефан показав фото черг поблизу КППВ біля Станиці Луганської. На них також зазнімковані жителі тимчасово окупованих територій, які масово їдуть у вільну Україну за пенсіями.

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