''Через тиждень збиралася народжувати'': під Кропивницьким наклала на себе руки 14-річна школярка

У Кіровоградській області наклала на себе руки школярка, яка перебувала на дев'ятому місяці вагітності.

Трагедія сталася 18 квітня в с. Цибулеве Знам'янського району. Подробиці OBOZREVATEL розповіли місцеві жителі.

Як стало відомо, загиблу звали Христина П. Їй було 14 років.

"Через тиждень Христина збиралася народжувати дівчинку. Але, мабуть, не судилося... Це такий шок для всіх нас!" – розповіли нашим журналістам односельці загиблої.

За словами жителів села, тіло дівчини знайшли у дворі будинку, в якому вона проживала разом зі співмешканцем. Мама жила окремо, недалеко від доньки.

Люди зазначають, що сім'я Христини не була асоціальною. "Звичайні працьовиті люди", – кажуть сусіди.

Голова сільради Людмила Таранець у коментарі OBOZREVATEL повідомила, що родина дівчини не є не благополучною: "На обліку людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, вони не перебувають".

У селі кажуть, що співмешканцю Христини – 18 років. Звати Артем, він місцевий. Алкоголем і наркотиками хлопець не зловживав, до кримінальної відповідальності не притягувався. За словами селян, за день до трагедії Христину і Артема бачили на вулиці – вони йшли, тримаючись за руки.

Обставини трагедії нині невідомі. У ГУНП Кіровоградської області загибель дівчини OBOZREVATEL підтвердили, проте подробиці офіційно не прокоментували.

У Христини залишилися брат і сестра.

НП під Кропивницьким Google. Maps

НП під Кропивницьким Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом водій легковика на смерть збив дівчат 17 і 18 років, після чого зник із місця події. Як стало відомо, за кермом авто перебував 19-річний хлопець. Пізніше він був затриманий правоохоронцями.

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