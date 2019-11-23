Через "московських туристів": ветеран АТО розповів про розслідування проти "айдарівців"

Служба безпеки України веде розслідування за двома статтями за фактом загибелі на Донбасі російського найманця "ЛНР" Романа Оруджева.

Про це в ефірі ObozTV розповів колишній командир роти батальйону "Айдар", народний депутат VIII скликання Ігор Лапін, коментуючи допити "айдарівців" у СБУ.

За його словами, ветерани АТО спокійно реагують, коли правоохоронці "чіпають штабних, тилових... за те, що хтось дві каністри бензину вкрав в армії".

"Але справа в тому, що вони взялися за бойові операції. Моя справа – це бойова операція Збройних сил України. Я отримував персонально накази від командувача сектором проривати блокаду Луганського аеропорту... Стаття – "тероризм". Кому в голову прийшло порушити за цією статтею справу?" – обурився Лапін.

Як повідомив колишній "айдарівець", друга стаття КК, за якою порушено справу – "вбивство невинних московських туристів або хто там вони".

"Що я можу сказати? Був бій, були полонені, були поранені. Поранених полонених відправили до лікарні, один з них помер... У нас йшов захист Батьківщини – крапка. Сьогодні відкривати справи за бойові операції – це маячня", – підкреслив він.

Ветеран АТО уточнив, що розслідування проводить сєверодонецьке управління СБУ, співробітники якого поїхали у відрядження на Волинь.

"Найцікавіше, що вони в 2016 році незрозуміло з ким домовилися, зробили ексгумацію тіла загиблого росіянина і передали його в ОРДЛО. Я їх питаю – хлопці, а де тіло? Чи був "хлопчик у трусиках"? Зрозуміло, що ні. Його передали і там з нього зробили великомученика, почали розповідати, що він був волонтером, привіз інсулін. Хоча автомобіль, на якому вони пересувалися і з якого вели обстріл по нас, був навантажений ящиками зеленого кольору. В ящиках були РПГ, приціли для мінометів і зброя. Ще були документи зі штампами ОТК Російської Федерації і та військових частин", – розповів Лапін.

"Вони порушують справу щодо мене? Нехай спробують. Дружини нас раніше чекали з війни, сьогодні нас чекають з допитів, не доведи Господь, щоб довелося чекати з в'язниці. Але штурмовики – це категорія людей, які все пройшли і все бачили. Вони терпілами не будуть і в тюрму вони не підуть – вони підуть у ліси", – підкреслив він.

Колишній "айдарівець" припустив, що кримінальна справа є "одним із сценаріїв розвалу держави Україна, який виконується за вказівками РФ".

"Це деморалізація особового складу Збройних сил України під час війни – тих, хто сьогодні в окопах. Сьогодні вони повинні думати, вистрілити або не вистрілити. Це найбільший злочин", – уклав Лапін.

Ігор Лапін facebook.com/igoroleksandrovychlapin

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього командира роти батальйону "Айдар" Ігоря Лапіна викликали в СБУ на допит в якості свідка. Він дав свідчення щодо обставин боїв за Луганський аеропорт у липні 2014 року. Підписка про невиїзд та інші запобіжні заходи до нього не застосовувалися.

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