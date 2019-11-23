Головна Новини
24 листопада • оновлено в 02:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Через "московських туристів": ветеран АТО розповів про розслідування проти "айдарівців"

1.4т
Читати матеріал російською

Служба безпеки України веде розслідування за двома статтями за фактом загибелі на Донбасі російського найманця "ЛНР" Романа Оруджева.

Про це в ефірі ObozTV розповів колишній командир роти батальйону "Айдар", народний депутат VIII скликання Ігор Лапін, коментуючи допити "айдарівців" у СБУ.

За його словами, ветерани АТО спокійно реагують, коли правоохоронці "чіпають штабних, тилових... за те, що хтось дві каністри бензину вкрав в армії".

"Але справа в тому, що вони взялися за бойові операції. Моя справа – це бойова операція Збройних сил України. Я отримував персонально накази від командувача сектором проривати блокаду Луганського аеропорту... Стаття – "тероризм". Кому в голову прийшло порушити за цією статтею справу?" – обурився Лапін.

Новини
"Зрада" скасовується": ветеран "Айдара" розповів про настрої в добробатах

Як повідомив колишній "айдарівець", друга стаття КК, за якою порушено справу – "вбивство невинних московських туристів або хто там вони".

"Що я можу сказати? Був бій, були полонені, були поранені. Поранених полонених відправили до лікарні, один з них помер... У нас йшов захист Батьківщини – крапка. Сьогодні відкривати справи за бойові операції – це маячня", – підкреслив він.

Ветеран АТО уточнив, що розслідування проводить сєверодонецьке управління СБУ, співробітники якого поїхали у відрядження на Волинь.

"Найцікавіше, що вони в 2016 році незрозуміло з ким домовилися, зробили ексгумацію тіла загиблого росіянина і передали його в ОРДЛО. Я їх питаю – хлопці, а де тіло? Чи був "хлопчик у трусиках"? Зрозуміло, що ні. Його передали і там з нього зробили великомученика, почали розповідати, що він був волонтером, привіз інсулін. Хоча автомобіль, на якому вони пересувалися і з якого вели обстріл по нас, був навантажений ящиками зеленого кольору. В ящиках були РПГ, приціли для мінометів і зброя. Ще були документи зі штампами ОТК Російської Федерації і та військових частин", – розповів Лапін.

"Вони порушують справу щодо мене? Нехай спробують. Дружини нас раніше чекали з війни, сьогодні нас чекають з допитів, не доведи Господь, щоб довелося чекати з в'язниці. Але штурмовики – це категорія людей, які все пройшли і все бачили. Вони терпілами не будуть і в тюрму вони не підуть – вони підуть у ліси", – підкреслив він.

Новини
Атака на ЗСУ з безпілотника: ветеран АТО назвав кричущий нюанс

Колишній "айдарівець" припустив, що кримінальна справа є "одним із сценаріїв розвалу держави Україна, який виконується за вказівками РФ".

"Це деморалізація особового складу Збройних сил України під час війни – тих, хто сьогодні в окопах. Сьогодні вони повинні думати, вистрілити або не вистрілити. Це найбільший злочин", – уклав Лапін.

Ігор Лапін

Ігор Лапін

facebook.com/igoroleksandrovychlapin

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього командира роти батальйону "Айдар" Ігоря Лапіна викликали в СБУ на допит в якості свідка. Він дав свідчення щодо обставин боїв за Луганський аеропорт у липні 2014 року. Підписка про невиїзд та інші запобіжні заходи до нього не застосовувалися.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі
Особа
Ігор Лапін
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Ветерани війни на Донбасі
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
2
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Нацист обтрухался, когда понял, что за "подвиги"(военные преступления) прихватить могут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Обосрался, вырусь поганая. Придёт время, за все ответите
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Перепил Недо
Перепил Недо
Кристина Стефанова, заткни свою пилотку сифилитичка грёбаная, шалава вокзальная.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги